Panik nach Überfall: Geissens leben jetzt hinter Stacheldraht!

Ein bewaffneter Überfall erschütterte das Luxusleben von Carmen und Robert Geiss – seither ist nichts mehr, wie es war. Aus Angst vor einem erneuten Angriff verwandelte das TV-Paar seine Villa bei Saint-Tropez in eine regelrechte Festung.

Ein brutaler Raubüberfall hat das Leben von Robert und Carmen Geiss auf den Kopf gestellt. Was einst als glamouröses Zuhause in Südfrankreich diente, ist heute eine Festung – aus Angst wurde Sicherheit.

Im Juni 2025 drangen vier bewaffnete Täter in die Villa der Geissens nahe Saint-Tropez ein, bedrohten das Ehepaar mitten in der Nacht und verletzten beide: Robert erlitt Rippenprellungen, Carmen eine Schnittwunde am Hals. „Das war ein Mordversuch“, sagte Robert Geiss im RTL-Interview mit Frauke Ludowig. Die Angreifer entkamen mit Beute im Wert von rund 200.000 Euro – darunter Bargeld, Schmuck und Designerhandtaschen.

Vom Luxusanwesen zur Sicherheits-Oase

Die schockierenden Ereignisse ließen das Paar nicht los – und forderten Konsequenzen. Nur vier Tage nach dem Überfall begann der Umbau ihres Anwesens zur Hochsicherheitszone. Carmen Geiss teilte am 24. Juli auf Instagram mit: „Unser Zuhause wurde in eine echte Sicherheits-Oase verwandelt. Jetzt haben wir ein System, das Fort Knox gleicht.“ Endlich könne die Familie wieder ruhig schlafen.





Auch Ehemann Robert ließ seine Follower am Sicherheits-Update teilhaben. „Neue Alarmanlage, neue Kameras, neuer Zaun – wir rüsten auf, damit das nie wieder passiert“, sagte er in einem Video. Der neue Zaun soll ganze drei Meter hoch werden, mit Stacheldraht obendrauf. „Dann sind wir gut abgesichert“, kommentierte er – nicht ohne einen Anflug von Sarkasmus.

Ein Leben mit Kameras

Die neuen Sicherheitsvorkehrungen sind umfassend: Bewegungsmelder, Kameras mit 360-Grad-Blick und ein digital vernetztes Alarmsystem sollen künftig jede Bewegung rund um das Anwesen erfassen. Robert Geiss scherzte sogar: „Unsere Reality-Show könnten wir jetzt eigentlich live senden.“

Trotz aller Technik bleibt die Erinnerung an die Nacht des Überfalls. Doch mit jedem Meter Zaun, jeder installierten Kamera wächst das Gefühl von Kontrolle. Die Geissens sind entschlossen: So etwas soll nie wieder passieren.