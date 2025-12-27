Kinderstar abgestürzt: Tylor Chase in der Klinik

Der frühere Kinderstar Tylor Chase, bekannt aus der Nickelodeon-Serie "Neds ultimativer Schulwahnsinn", befindet sich über Weihnachten in einem Krankenhaus in Los Angeles.

Der einstige Publikumsliebling, der zwischen 2004 und 2007 weltweite Bekanntheit erlangte, bekam nach seinem Durchbruch nur noch wenige Gastauftritte. Dann stürzte er ab. 2021 hätte es für ihn einen Platz in einer Entzugsklinik in Georgia gegeben. Doch Tylor Chase lehnte die Behandlung ab. Inzwischen lebt er verwahrlost auf den Straßen von L.A. Kürzlich entdeckte ihn eine TikTokerin Chase in schlechtem Zustand.

Ex-Kinderstar Tylor Chase völlig verwahrlost in L.A. © TikTok/@ricecrackerspov

Tylor Chase im Krankenhaus gelandet

Freunde, Familie und Fans versuchten zu helfen, unter anderem mit Kleidung und einem Hotelzimmer, das Chase jedoch verwüstete. Schließlich kontaktierte Influencer Jacob "Jake" Harris ein Krisenzentrum, das Chase als akut hilfsbedürftig einstufte und für 72 Stunden in eine Klinik einwies. Harris betont gegenüber "Daily Mail", dass Chase nun in guten Händen sei.

Ein Foto des Kinderstars Tylor Chase von Anfang der 2000er-Jahre. © imdb

Ex-Kinderstar Tylor Chase lebt auf der Straße. © TikTok/@lethallalli

Chases Vater Joseph Mendez Jr. erklärte, sein Sohn leide seit über zehn Jahren an schweren psychischen Erkrankungen und Drogenmissbrauch. 2015 sei bei Chase Schizophrenie und eine bipolare Störung diagnostiziert worden. Trotz mehrfacher Behandlungsversuche, darunter ein Entzugsplatz 2021, habe Chase Therapien abgebrochen, Medikamente abgesetzt und sei in den Drogenkonsum zurückgefallen. Laut Medienberichten laufen seit 2023 zwölf Strafverfahren gegen ihn, darunter Ladendiebstahl und Drogenkonsum. Chase selbst erklärte zuletzt, er sei nicht dauerhaft obdachlos und erwäge, nach Georgia zu ziehen und staatliche Wohnhilfe zu beantragen.