"Unangenehm": Traumschiff-Fans können es nicht fassen

Am Freitag stach das Traumschiff mit Florian Silbereisen in Richtung Bora Bora in See, bei den Fans kam nicht alles so gut an.

Ein krönender Abschluss sollte die Luxusreise des "Traumschiff" nach Bora Bora werden. Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger ist der Star der Kult-Reihe, die seit 1981 im ZDF ausgestrahlt wird. Ihm zur Seite steht abermals Collien Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.

Schon im Vorfeld hagelte es in deutschen Medien harsche Kritik. So meinte etwa der Stern, dass die Folge teilweise an einen Musikantenstadl mit schlechtem Playback erinnere und mit Musikeinlagen in die Länge gezogen werde.

Fans üben Kritik

Die traumhafte Natur auf Bora Bora sorgt zwar bei den Zusehern für Begeisterung, allerdings zeigen die Fans sich wenig beeindruckt davon und üben scharfe Kritik an der Folge. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wurde heiß diskutiert.

Einerseits kommen die musikalischen Einlagen Silbereisens gar nicht gut an. "Ein neues Dummheits-Level freigespielt, mit der Putzstellen-Story", meint ein User. Ein anderer fällt ein vernichtendes Urteil: "Endlich wieder die Zeit im Jahr für solche unangenehmen Dialoge." Es wird auch kein gutes Haar an der schauspielerischen Kunst gelassen.

Dennoch wird auch diese Folge dem ZDF am Stefanitag einen absoluten Quotenerfolg bringen und auch in Zukunft für viel Gesprächsstoff sorgen.