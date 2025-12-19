Nicole Belstler-Boettcher (62): Kritik an der Branche und Pläne fürs Dschungelcamp

An ihrem 62. Geburtstag blickt Nicole Belster-Boettcher nicht nur auf eine beeindruckende TV-Karriere zurück, sondern setzt auch klare Zeichen. Vom „Marienhof“-Durchbruch bis zu kritischen Worten über die deutsche Fernsehlandschaft.

Nicole Belstler-Boettcher feiert ihren 62. Geburtstag. Bekannt wurde die Schauspielerin durch ihre langjährige Rolle in der ARD-Serie „Marienhof“, die ihr den Durchbruch beim breiten Publikum bescherte. In den folgenden Jahren etablierte sie sich erfolgreich im deutschen Fernsehen – mit Auftritten unter anderem bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „SOKO München“, „Das Traumschiff“ sowie im „Tatort“.

Aktuell kursiert ihr Name zudem in einem ganz anderen Zusammenhang: Für das Dschungelcamp 2026 wird Belstler-Boettcher als mögliche Kandidatin gehandelt. Auf entsprechende Spekulationen reagiert sie zurückhaltend. Im Gespräch mit der Abendzeitung erklärte sie: „Solch theoretische Fragen kann man nicht beantworten. Die Anfrage muss kommen oder nicht – und dann muss man sehen.“

Kritischer Blick auf Branche

Sollte es tatsächlich zu einer Anfrage kommen, wäre ihr die Motivation klar. „Ich würde auf jeden Fall versuchen, meine Kinder stolz zu machen und zeigen, dass eine Frau mit über 60 durchaus noch mithalten kann“, betonte die Schauspielerin. Beruflich steht sie derzeit häufig gemeinsam mit „Das Amt“-Star Jochen Busse vor der Kamera – eine Zusammenarbeit, die sie in den kommenden Monaten weiter vertiefen möchte.

"Werden vergessen"

Gleichzeitig äußert Belstler-Boettcher auch kritische Töne in Richtung Branche. Die Fixierung auf Jugend und äußere Erscheinung sieht sie mit Skepsis: „Wir unoperierten Frauen über 60 werden ja gerne im deutschen Fernsehen vergessen“, so der frühere „Marienhof“-Star. Weiter ausführen möchte sie diesen Vorwurf allerdings nicht.

Privat setzt die Schauspielerin derzeit andere Prioritäten. Zeit mit der Familie habe für sie oberste Bedeutung: „Ich möchte meinen Enkel so oft wie möglich sehen. Ich will bewusst und intensiv genießen, dass meine Mama noch da ist.“ Dabei handelt es sich um Schauspiel-Legende Grit Boettcher (87), die mittlerweile nur noch selten das Haus verlässt.