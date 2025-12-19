Anna Netrebko privat: Christbaum-Schmücken mit Sohn Tiago

Glanz, Gold und ganz viel Gefühl: Anna Netrebko lässt ihre Fans auf Instagram an den Weihnachtsvorbereitungen teilhaben. Gemeinsam mit Sohn Tiago schmückt sie den Christbaum.

Anna Netrebko stimmt ihre Fans auf Weihnachten ein – und das mit ordentlich Glanz und Glamour. Die Opern-Diva gewährte auf Instagram einen sehr privaten Einblick in ihr festliches Zuhause und zeigte dort, wie der Christbaum im Familienkreis geschmückt wurde. Der Kitsch-Faktor: hoch. Die Begeisterung der Fans: ebenso.

Gemeinsam mit Sohn Tiago und weiteren Familienmitgliedern machte sich Netrebko ans Werk. In den geposteten Aufnahmen ist zu sehen, wie der Baum in einem prunkvollen Raum mit dunkler Holzvertäfelung, kunstvoller Decke und warmem Licht Schritt für Schritt Gestalt annimmt. Goldene Kugeln, funkelnde Ornamente, Figuren und traditionelle Anhänger – die Auswahl scheint schier endlos. Die Fans konnten dabei zusehen, wie aus einer Unzahl an Christbaumschmuck Stück für Stück die Favoriten ausgewählt und sorgfältig platziert wurden.

Tiago hilft der Mama beim Schmücken. © Instagram

Weihnachten will geplant sein

Besonders persönlich: Tiago ist mitten im Geschehen, hilft beim Schmücken und reicht seiner berühmten Mutter Dekorationen an. Netrebko selbst zeigt sich dabei ganz entspannt und familiär, fernab der großen Opernbühnen, aber dennoch mit jenem Sinn für Inszenierung, der sie weltberühmt gemacht hat. Jeder Handgriff wirkt durchdacht, jeder Zweig bekommt seinen Platz im festlichen Gesamtkunstwerk.





Der opulente Weihnachtsbaum fügt sich nahtlos in das luxuriöse Ambiente der Wohnung in der Wiener Innenstadt ein und lässt keinen Zweifel daran, dass hier jemand mit Liebe zum Detail – und ohne Scheu vor Weihnachtskitsch – am Werk ist. Für ihre Community ist das ein Geschenk: seltene, intime Momente aus dem Leben der Sopranistin, die sonst vor allem im Rampenlicht der großen Opernhäuser steht.