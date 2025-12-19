Simone Lugner: Heute folgt Showdown vor Gericht im Villa-Streit

Die Witwe des berühmten Baumeisters Richard Lugner (†91) wird heute noch einmal vor Gericht aussagen.

Heute, Donnerstag, 19. Dezember, muss Simone Lugner erneut vor Gericht erscheinen. Gegen 10:30 Uhr wird die Witwe des im August 2024 verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91) beim Gericht eintreffen. oe24.TV berichtet live von dem brisanten Termin kurz vor Weihnachten.

Simone Lugner wird dabei gemeinsam mit der langjährigen Haushälterin des Unternehmers als Zeugin vernommen. Im Zentrum der heutigen Verhandlung steht das seit Monaten umstrittene Wohnrecht in der Lugner-Villa, das weiterhin für juristischen Zündstoff sorgt. Die Lugner Privatstiftung versucht im Verfahren darzulegen, dass sich Simone Lugner in den letzten Lebenstagen ihres Mannes nicht ausreichend um ihn gekümmert habe – ein schwerer Vorwurf, der Teil des laufenden Rechtsstreits ist. Bis mindestens 14 Uhr soll der Prozess dauern.





Einsame Weihnachten

Parallel dazu zeigt sich Simone Lugner im Gespräch mit oe24 emotional und nachdenklich. Weihnachten wird heuer besonders schwierig, wie sie offen sagt:

„Es wird dieses Jahr sehr einsam sein. Der Lebensgefährte meiner Mama ist angeschlagen, mein Onkel liegt zu Weihnachten im Spital und meine Oma ist auch nicht mehr so mobil.“ Einziger Lichtblick: Ihre Schwester wird die Feiertage bei ihr verbringen.

Simone Lugner mit Weihnachtsbaum. © privat

Wie ein Insider vor dem Prozess gegenüber oe24 erklärt, rechnet man hinter den Kulissen fest mit einem Sieg der Witwe. „Sie ist absolut im Recht“, heißt es aus gut informierter Quelle. Auf der Gegenseite wachse offenbar die Einsicht, dass ein Vergleich günstiger wäre als ein endloser Prozess. Sogar eine Auszahlung aus der Villa soll intern diskutiert werden.

Nach rund eineinhalb Jahren Rechtsstreit könnte es also ausgerechnet heute zu einem vorgezogenen Weihnachtswunder kommen. Für Simone Lugner würde das entweder bedeuten, ihr lebenslanges Wohnrecht durchzusetzen – oder ein finanziell attraktives Gegenangebot anzunehmen.