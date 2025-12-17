Alles zu oe24VIP
Simone Lugner feiert einsame Weihnachten - ihre Katzen leisten ihr aber immerhin Gesellschaft. 
Gerichtsprozess

Simone Lugner: Einigung im Villa-Streit kurz vor Weihnachten?

17.12.25, 09:27
Am Freitag steht Simone Lugner, zumindest in diesem Jahr, ein letztes Mal vor Gericht. Es geht erneut um die Villa und die letzten Tage des Baumeisters. 

Das Jahr 2025 glich für Lugner-Witwe  Simone  eher einer juristischen Achterbahnfahrt als einem beschaulichen Kalenderblatt. Kaum war ein Gerichtstermin abgehakt, wartete schon der nächste – und selbst die stillen Tage vor Weihnachten und Jahreswechsel bleiben nicht verschont. Am Freitag, dem 19. Dezember, muss die Unternehmerin erneut antreten: als Zeugin, Seite an Seite mit der langjährigen Haushälterin des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (†91). Im Zentrum der Verhandlung steht eine ebenso heikle wie delikate Frage: Hat Simone ihren Mann in jener Zeit ausreichend gepflegt, als er ihrer Hilfe bedurfte?

Außergerichtliche Einigung vor Weihnachten? 

Hintergrund des Prozesses ist der Versuch der Lugner-Privatstiftung, Simone aus der berühmten Villa zu manövrieren – samt einer saftigen Nachforderung von rund 80.000 Euro an Nutzungsgebühren. Doch wie ein Insider gegenüber oe24 verrät, rechnet man hinter den Kulissen fest mit einem Sieg der Witwe. „Sie ist absolut im Recht“, heißt es aus gut informierter Quelle. Mehr noch: Offenbar wächst auf der Gegenseite die Einsicht, dass ein Vergleich günstiger wäre als ein endloser Prozessmarathon. Gemunkelt wird sogar, man denke darüber nach, Simone aus der Villa auszuzahlen.

 


 

Nach eineinhalb Jahren Rechtsstreit könnte es also tatsächlich zu einem verfrühten Weihnachtswunder kommen – just am Freitag. Für Simone Lugner würde das bedeuten, entweder ihr Wohnrecht auf Lebenszeit durchzusetzen oder ein finanziell attraktives Gegenangebot anzunehmen. Und wer weiß: Vielleicht bringt das kommende Jahr sogar Frieden im bislang ungelösten Erbstreit. Angeblich stünde der Witwe ein Drittel von Richard Lugners Vermögen zu. Noch allerdings hält die Familie das Erbe unter Verschluss – und die Akten bleiben geöffnet. 

Simone Lugner mit Weihnachtsbaum. 

Simone Lugner mit Weihnachtsbaum. 

Die Feiertage verbringt Simone Lugner "einsam" – ausgerechnet in jenem Haus, um das so erbittert gestritten wird. Die Villa hat sie aufwendig weihnachtlich dekorieren lassen: funkelnde Lichter, Deko, ein Christbaum. Doch trotz allem Glanz bleibt es still. Kein familiäres Beisammensein, kein Trubel – nur Kerzenschein und das Echo eines Jahres, das wenig Schonung bot.

