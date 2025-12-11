Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Simone Lugner feiert einsame Weihnachten - ihre Katzen leisten ihr aber immerhin Gesellschaft. 
© privat

Transformation

Kitsch-Alarm in der Lugner-Villa: Simone zeigt ihr Weihnachtsmärchen

11.12.25, 10:11
Teilen

Die Witwe des beliebten Baumeisters öffnet für oe24 die Pforten zur Lugner-Villa und zeigt, was sich heuer zur Weihnachtszeit verändert hat. 

Obwohl Simone Lugner noch vor Kurzem meinte, dass sie heuer „wohl ein einsames Weihnachten“ verbringen werde, hat sie nun doch beschlossen, die berühmte Döblinger Villa ihres verstorbenen Ex-Mannes Richard Lugner (†91) festlich zu gestalten. Und die Veränderung ist deutlich zu sehen – und ja, ein bisschen kitschig ist das Ganze auch geworden.

Simone Lugner feiert einsame Weihnachten - ihre Katzen leisten ihr aber immerhin Gesellschaft. 

Simone Lugner feiert einsame Weihnachten - ihre Katzen leisten ihr aber immerhin Gesellschaft. 

© privat

Mehr lesen: 

Eine Schneetanne als stiller Mittelpunkt

Im Zentrum ihrer Dekoration steht eine schneeweiß beflockte Tanne, die von blauem Licht umhüllt wird. Sie wirkt wie ein kleines Wintermärchen – schlicht, aber mit einem Hauch von dekorativem Kitsch, der die dunkle Ecke des Raumes in sanftes Leuchten taucht. „Das ist eine Schneetanne mit Beleuchtung – ich werde sie so lassen, wie sie ist und auch gar keine Kugeln mehr draufhängen. Das ist einfach nur, damit es hier im Eck ein bisschen schöner aussieht“, sagt Simone.

Simone Lugner mit Weihnachtsbaum. 

Simone Lugner mit Weihnachtsbaum. 

© privat

2024 verzichtete sie bewusst auf einen Baum: „Letztes Jahr wollte ich ja keinen Baum, weil es sich nicht richtig angefühlt hat. Dieses Jahr hatte ich aber wieder Lust auf ein bisschen Weihnachtsstimmung und ein bisschen Seelenwärme.“ Wer sich erinnert, weiß: Richard fällte die Tanne immer gerne selbst, auch im hohen Alter ließ er sich diesen Spaß nicht nehmen. 

 


 

Die Villa erstrahlt – und wirkt wie eine Szene aus einem Winterfilm

Nicht nur die Tanne, auch der Rest der Villa wurde liebevoll – und stellenweise durchaus kitschig – geschmückt. Blaue Lichterketten an der Decke, Schneeflocken-Sticker auf den Glasschiebetüren und die Kombination aus weißen Vorhängen und blauem Licht verleihen dem Haus eine fast märchenhafte Optik.

Simone Lugner zeigt ihre Weihnachtsdeko.

Simone Lugner zeigt ihre Weihnachtsdeko.

© privat

Bevor Simone die stille Weihnachtszeit genießen kann, wird es noch einmal vor Gericht laut. Am 19. Dezember wird sie erneut im Prozess um ihr Wohnrecht aussagen. Besinnlich ist anders.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden