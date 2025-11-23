Alles zu oe24VIP
Simone Lugner
© Instagram

Beauty-Eingriff

Simone Lugner schockt Fans mit neuem Instagram-Foto

23.11.25, 18:34
Auf Instagram fragten sich die Fans der Lugner-Witwe, was mit ihrem Gesicht passiert ist. Simone ließ die Follower an einer Behandlung teilhaben.

Mit einem überraschenden Instagram-Posting hat Simone Lugner für Aufsehen bei ihren Followern gesorgt. Die Beauty-Interessierte, die bekannt dafür ist, regelmäßig neue ästhetische Behandlungen auszuprobieren, zeigte ihr Gesicht unmittelbar nach einem Eingriff – stark gerötet, fleckig und deutlich angeschlagen. Dazu schrieb sie humorvoll: „Mama meint, sie würde so nicht rausgehen.“

Viele Fans reagierten alarmiert, manche sogar schockiert über den drastischen Anblick. Doch Simone gab schnell Entwarnung: „Keine Sorge. Das war nur ein CO₂-Laser.“

Simone Lugner zeigt sich nach der Behandlung.

Simone Lugner zeigt sich nach der Behandlung.

© Instagram

Was steckt hinter dem „Schock-Look“?

Der CO₂-Laser gilt als eine der intensiveren Methoden zur Hauterneuerung. Dabei wird die oberste Hautschicht gezielt abgetragen, um Pigmentflecken, Narben, Falten oder Sonnenschäden zu reduzieren. Die Behandlung führt in den ersten Tagen zu starker Rötung, Krustenbildung und Schwellungen – ein normaler, wenn auch spektakulärer Heilungsverlauf.

 


 

Simone Lugner nimmt solche Nebenwirkungen gelassen. Beauty-Treatments gehören für sie längst zum Alltag. Schon zu Zeiten ihres verstorbenen Mannes spielten ästhetische Eingriffe eine Rolle im gemeinsamen Leben – auch er ließ sich regelmäßig behandeln.

Simone selbst nahm die Aufregung mit Humor und machte klar: Alles in Ordnung, alles geplant, alles kosmetisch.

