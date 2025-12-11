Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Sofia
© Getty Images

Heftig

Prinzessin Sofia von Schweden: Ist sie auch ein Opfer von Jeffrey Epstein?

11.12.25, 09:53
Teilen

Schwedischer Königshof bestätigte die Verbindung zwischen Sofia und dem Sexualstraftäter.

Der schwedische Königshof bestätigte jetzt, dass Prinzessin Sofia Jeffrey Epstein getroffen hat, nachdem E-Mails veröffentlicht wurden, die eine Verbindung zwischen den beiden belegen.

Mehr zum Thema

Schwedische Royals
© Getty Images

Am Dienstag, dem 9. Dezember, veröffentlichte die schwedische Zeitung Dagens Nyheter E-Mails zwischen Epstein und der Finanz-Spezialistin Barbro Ehnbom, die als Mentorin von Sofia gilt. Laut einer Übersetzung schrieb Ehnbom in einer E-Mail vom Dezember 2005, die ein Foto enthielt: „Das ist Sofia, eine aufstrebende Schauspielerin, die gerade in New York angekommen ist. Sie ist das Mädchen, von dem ich dir vor meiner Abreise erzählt habe und von dem ich dachte, dass du sie vielleicht gerne kennenlernen würdest. Vielleicht können wir uns vor deinem Urlaub treffen?“

Schicke ihr ein Ticket

Epstein  antwortete angeblich: „Ich bin in der Karibik. Möchte sie für ein paar Tage vorbeikommen? Ich schicke ihr ein Ticket.“ Der schwedische Königshof bestätigte gegenüber dem Sender, dass Prinzessin Sofia „der betreffenden Person um 2005 herum bei einigen Gelegenheiten vorgestellt wurde“, bevor Epstein 2008 wegen Anstiftung zur Prostitution, darunter auch mit einer Minderjährigen, verurteilt wurde und später 2019 wegen  Sexhandels  vor einem Bundesgericht angeklagt wurde.

Nicht in der Karibik

Nach Angaben des Hofes nahm Prinzessin Sofia, heute 41, die Einladung, Epstein in die Karibik zu begleiten, wo er im Verdacht steht, mehrere Mädchen und Frauen sexuell missbraucht zu haben, nicht an. „Die Prinzessin hat seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu der betreffenden Person“, teilte der Hof Dagen mit. Ob Sofia auch eines von Epsteins vielen Opfern ist, ist unklar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden