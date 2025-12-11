Prinzessin Sofia von Schweden: Ist sie auch ein Opfer von Jeffrey Epstein?

Schwedischer Königshof bestätigte die Verbindung zwischen Sofia und dem Sexualstraftäter.

Der schwedische Königshof bestätigte jetzt, dass Prinzessin Sofia Jeffrey Epstein getroffen hat, nachdem E-Mails veröffentlicht wurden, die eine Verbindung zwischen den beiden belegen.

Am Dienstag, dem 9. Dezember, veröffentlichte die schwedische Zeitung Dagens Nyheter E-Mails zwischen Epstein und der Finanz-Spezialistin Barbro Ehnbom, die als Mentorin von Sofia gilt. Laut einer Übersetzung schrieb Ehnbom in einer E-Mail vom Dezember 2005, die ein Foto enthielt: „Das ist Sofia, eine aufstrebende Schauspielerin, die gerade in New York angekommen ist. Sie ist das Mädchen, von dem ich dir vor meiner Abreise erzählt habe und von dem ich dachte, dass du sie vielleicht gerne kennenlernen würdest. Vielleicht können wir uns vor deinem Urlaub treffen?“

Schicke ihr ein Ticket

Epstein antwortete angeblich: „Ich bin in der Karibik. Möchte sie für ein paar Tage vorbeikommen? Ich schicke ihr ein Ticket.“ Der schwedische Königshof bestätigte gegenüber dem Sender, dass Prinzessin Sofia „der betreffenden Person um 2005 herum bei einigen Gelegenheiten vorgestellt wurde“, bevor Epstein 2008 wegen Anstiftung zur Prostitution, darunter auch mit einer Minderjährigen, verurteilt wurde und später 2019 wegen Sexhandels vor einem Bundesgericht angeklagt wurde.

Nicht in der Karibik

Nach Angaben des Hofes nahm Prinzessin Sofia, heute 41, die Einladung, Epstein in die Karibik zu begleiten, wo er im Verdacht steht, mehrere Mädchen und Frauen sexuell missbraucht zu haben, nicht an. „Die Prinzessin hat seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu der betreffenden Person“, teilte der Hof Dagen mit. Ob Sofia auch eines von Epsteins vielen Opfern ist, ist unklar.