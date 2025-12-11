Alles zu oe24VIP
Traumschiff-Dreh: Alkohol-Eklat um Silbereisen und Winterscheidt
© Getty Images

Autsch!

Traumschiff-Dreh: Alkohol-Eklat um Silbereisen und Winterscheidt

11.12.25, 09:11 | Aktualisiert: 11.12.25, 11:19
Joko Winterscheidt plauderte nun einige Dreh-Geheimnisse aus!

In zwei Folgen spielte Comedian Joko Winterscheidt den Bruder von " Traumschiff "-Kapitän Max Prager alias Florian Silbereisen. Jokos Name: Moritz Prager!

Das Traumschifft setzt Kurs auf Hawaii.
© Hersteller

Pikante Details

Schauspielerin  Collien Fernandes  hingegen ist seit 2021 fix bei den Drehs dabei als Dr. Jessica Delgado. Nun haben Joko und Collien in der Sendung "Das Duell um die Geld" einige pikante Details der Dreharbeiten verraten!

Traumschiff-Dreh: Alkohol-Eklat um Silbereisen und Winterscheidt
© ZDF

Wenig gesehen

Und diese Interna haben es in sich! So erklärte Fernandes, dass sie zwei Mal an einem Ort gedreht hat, von dem sie nichts mitbekommen hat: "Ich habe zweimal 'Traumschiff Namibia' gedreht – war ich jemals in Namibia? Nein! Ich war shoppen in Namibia – und das haben wir in Bremerhaven gedreht".

Bis morgens gesoffen

Doch Winterscheidt legt noch eins drauf, seine Schilderung wird gar hochprozentig: "Also, ich bin mir ziemlich sicher: Als ich mit Florian das erste Mal auf dem Traumschiff war – der Kater an seinem ersten Drehtag, der war echt", sagte er grinsend und führte weiter aus: "Wir waren irgendwo in Südamerika, und ich weiß noch, dass wir bis morgens um 6 Uhr gesoffen haben, und er hat gesagt: 'Boah, ich muss um 9 Uhr drehen, ich sollte mal schlafen gehen'." 

Sendungshinweis

"Traumschiff: Bora Bora"  ist am 26. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen und kann bereits in der ZDF-Mediathek abgerufen werden.

