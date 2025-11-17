Traumschiff-Star Fernandes: Erste Wohnung mit 17 gekauft, jetzt ist sie reich

Die Schauspielerin verriet ihre besondere Einnahmequelle.

Ungewohnt private Einblicke von "Traumschiffstar" Collien Fernandes : Im Gespräch mit RTL erzählte sie, warum sie sich ihre Rollen nach Herzenslust aussuchen könne und nicht drehen müsse, was ihr nicht gefällt.

Mehr zum Thema

"Gibt viel zu tun"

Denn, was kaum einer weiß: Die Schauspielerin hat seit vielen Jahren ein lukratives Passiveinkommen. Das beschäftigt sie derzeit auch sehr gut: "Ich bin gerade latent überarbeitet. Ich habe vor kurzem ein Mehrfamilienhaus gekauft, das ich sanieren werde. Da ist viel zu machen. Grundsätzlich macht mir sowas total viel Spaß, aber es gibt eben auch viel zu tun."

Seit Jahren im Business

Diese Art der Arbeit ist nicht neu für sie, denn ihre erste Immobilie hat sie bereits mit 17 Jahren erworben. Dem Vater sei Dank, der hat sie an dieses Geschäft herangeführt. Und das soll blühen: "Bisher lief das immer ganz gut. Ich habe in Lagen investiert, die kurz vor dem Boom standen.”

Sicheres Einkommen für sie

Wie viele Immobilienobjekte sie hat, wollte sie nicht genau erzählen; aber, sie müsste sonst nichts mehr arbeiten, denn: "Also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe ja durch die Immobilien ein sicheres, passives Einkommen. Das heißt, ich kann meine Projekte rein nach Herz aussuchen. Und das hoffe ich, spürt man auch in allem anderen, was ich sonst noch so mache.“

Das Traumschiff ist und bleibt aber ihre Leidenschaft, nach der sich ihr Herz sehnt.