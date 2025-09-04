In einer Presseaussendung informierte das Paar sachlich über die Trennung.

Das Schauspiel-Paar Christian Ulmen und Collien Fernandes gehen ab jetzt getrennte Wege.

Aussendung

In einer Aussendung informieren die beiden sehr nüchtern über diese Neuigkeit: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen. Collien Monica Fernandes und Christian Ulmen.“

Ausgewandert

Rund 15 Jahre waren die beiden ein Paar, 14 davon verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Collien hat bei der Aussendung bereits auf seinen Nachnamen verzichtet. Ein Indiz dafür, dass die Trennung endgültig ist und die Scheidung eventuell bereits durch. Vor einiger Zeit ist die Familie nach Mallorca ausgewandert.