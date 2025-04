× Hier leben die Superreichen: Das sind die Städte mit den meisten Millionären

Bei manchen Menschen spielt Geld keine Rolle. Aber wo tummelt sich die Elite des großen Reichtums? Ein neues Ranking enthüllt, welche Städte das meiste Vermögen anziehen.

Das britische Beratungsunternehmen Henley & Partners, bekannt für seine globalen Wohlstandsstudien, hat erneut die reichsten Städte der Welt ermittelt. Das Ranking zeigt, wo sich das große Geld konzentriert. Die Platzierungen basieren auf der Anzahl der Millionäre und Milliardäre in jeder Stadt und verdeutlichen, welche Regionen die weltweit wohlhabendsten Menschen anziehen.

Platz 1: New York City, USA

© Getty Images ×

Mit 349.500 Millionären und 60 Milliardären bleibt New York City die unangefochtene Nummer eins der wohlhabendsten Städte der Welt. Die Wall Street und zahlreiche Investmentbanken machen die Stadt zu einem Magneten für Investoren, Unternehmer und Geschäftsleute aus aller Welt. Doch auch viele Stars und Prominente zieht es nach NYC. Luxusimmobilien in Stadtteilen wie Manhattan, insbesondere in Vierteln wie Upper East Side, Tribeca oder Billionaires’ Row, erreichen astronomische Preise.

Platz 2: The Bay Area, USA

© Getty Images ×

Die San Francisco Bay Area – Heimat von Silicon Valley – belegt mit 305.700 Millionären und 68 Milliardären den zweiten Platz. Die Region ist das weltweit führende Zentrum für Technologie und Innovation, Heimat von Giganten wie Apple, Google, Meta, Tesla und vielen mehr. Der wirtschaftliche Aufstieg der Bay Area hat dazu geführt, dass Immobilienpreise in Städten wie Palo Alto, Cupertino und San Francisco in die Höhe geschnellt sind.

Platz 3: Tokio, Japan

© Getty Images ×

Tokio zählt 298.300 Millionäre und 14 Milliardäre und bleibt damit die reichste Stadt Asiens. Die japanische Hauptstadt ist das wirtschaftliche Herz des Landes und ein bedeutendes Finanzzentrum. Tokio beherbergt den drittgrößten Aktienmarkt der Welt, die Tokyo Stock Exchange, sowie eine Vielzahl von Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Technologie, Finanzen und Handel.

Platz 4: Singapur

© Getty Images ×

Mit 244.800 Millionären und 30 Milliardären etabliert sich Singapur als das Finanzzentrum Südostasiens. Der Stadtstaat hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem kleinen Handelszentrum zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt entwickelt. Einer der Hauptgründe dafür ist seine unternehmensfreundliche Steuerpolitik, die vermögende Investoren und Unternehmer aus aller Welt anzieht.

Platz 5: London, Großbritannien

© Getty Images ×

London belegt mit 227.000 Millionären und 35 Milliardären den fünften Platz im Ranking. Die britische Hauptstadt ist seit vielen Jahren eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt. Neben der Finanzbranche ist London auch ein globales Zentrum für Kunst, Mode und Immobilien. Viertel wie Mayfair, Knightsbridge und Kensington sind bekannt für ihre luxuriösen Immobilien, in denen Superreiche aus aller Welt investieren.

In diesen Ländern leben die reichsten Menschen der Welt

New York City, USA The Bay Area, USA Tokio, Japan Singapur London Los Angeles, USA Paris, Frankreich Sydney, Australien Hongkong Peking, China

Hier lebt das große Geld!