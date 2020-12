Wrestling-Welt trauert um 'Luke Harper'

Mit Bray Wyatt und Erik Rowan bildete er von 2012 bis 2019 die „Wyatt Family“. Er konnte sich zweimal den „Tag Team“-Titel und einmal den Intercontinental Titel sichern. Es war gleichzeitig der Durchbruch von Jonathan Huber alias "Luke Harper" in der WWE.

Nun stirbt der zuletzt bei All Elite Wrestling (AEW) unter Vertrag stehende Huber an den Folgen einer Lungenkrankheit gestorben. Bei dieser soll es sich nicht um Corona gehandelt haben. Huber hinterlässt seine Frau Amanda und zwei Söhne. Hubers Ehefrau überbrachte der Welt via Instagram die traurige Nachricht.

Sie schrieb: „Mein bester Freund starb heute. Ich wollte diese Worte niemals schreiben. Mein Herz ist gebrochen...“

Auch seine Wrestling-Kollegen trauern um einen Freund.

Bray Wyatt schreib auf Instagram: „Du warst mein bester Freund, mein Bruder, mein Partner ... halte einen Platz neben dir frei, egal wo auch immer du gerade bist. Ich werde bei dir sein, wenn meine Zeit gekommen ist.“

It’s Saturday. You know what that means...

Backstage in Mexico in 2015. Brodie was annoyed that he didn’t have his own merch t-shirt, so one of the brothers got a bunch made in his honor. We all wore them in tribute to the dude, cause everybody loved him. Just a wonderful man! pic.twitter.com/6XXl8Kr6iW