× Risk-Map: Das sind die gefährlichsten Reiseländer der Welt

Die neue Travel Risk-Map von A3M zeigt, in welchen Reiseländern man sicher ist, und welche Plätze man 2025 besser meiden sollte.

Krieg, politische Unruhen, die Gefahr von Terroranschlägen sowie eine steigende Kriminalitätsrate bedeuten nicht nur für die Menschen vor Ort, sondern auch für Touristen ein hohes Sicherheitsrisiko. Die Risikokarte von A3M zeigt in welche Teile der Erde Sie 2025 besser nicht reisen sollten.

© Getty Images ×

So werden die Daten ermittelt

A3M ist ein Unternehmen, auf das sich große Reiseveranstalter verlassen, wenn es darum geht, Reisende sicher in den Urlaub und wieder zurück nach Hause zu bringen. Die Risikokarte dient ihnen als Leitfaden für Urlaubspläne.

Die Daten der periodisch aktualisierten Karte setzen sich aus Analysen des vergangenen Jahres und Prognosen für das kommende Jahr in folgenden Kategorien zusammen: Kriminalität, Häufigkeit von Demonstrationen und Unruhen, Terror-Risiko, bewaffnete Konflikte in dem Land sowie Risiken für bestimmte Gruppen mit kulturellen Besonderheiten, Frauen oder LGBTQ-Personen. Weitere Kriterien wie Gesundheitsversorgung, Infrastruktur, Ein- und Ausreisebestimmungen fließen ebenfalls in die Bewertung ein. Die Länder werden in fünf Risikostufen eingeteilt und als Farben dargestellt:

Rot: sehr hohes Risiko

Orange: hohe Gefährdung

Gelb: geringe Gefährdung

Hellgrün: risikoarm

Dunkelgrün: ungefährlich

© A3M ×

In diesen Ländern hat sich die Sicherheit verbessert

Laut den A3M-Krisenfrühwarnexperten hat sich die Sicherheitslage in folgenden Ländern verbessert:

Argentinien: Proteste gegen die Reformen der Regierung sind deutlich zurückgegangen

Moldawien: politische Stabilisierung nach der Wiederwahl der pro-europäischen Präsidentin

Kosovo: Unruhen im Norden sind abgeklungen

Armenien: politische Spannungen haben abgenommen

Aserbaidschan: politische Stabilität

In diesen Ländern hat sich die Sicherheit verschlechtert

In manchen Ländern hat die Sicherheitslage seit letztem Jahr verschlechtert:

Bolivien: gewaltsame Proteste

Mexiko: Kartellkriminalität

Israel: internationale Konflikte

Libanon: politische Spannungen

Die unsichersten Länder der Welt

Für Länder wie Syrien oder Teile Ägyptens hat sich nicht viel verändert - Reisewarnungen bleiben nach wie vor aufrecht. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine betrifft auch Belarus, was auf der Risikokarte zu einer höheren Risikoeinstufung geführt hat. Syrien, Afghanistan, Südsudan, Iran, Irak, Ukraine, Zentralafrika, Myanmar und Kolumbien gelten weiterhin als sehr gefährlich.

Die sichersten Länder der Welt

In Europa sind die Länder auf der Risk-Map überwiegend ungefährlich und hellgrün gefärbt. Darunter auch Österreich und beliebte Urlaubsländer wie Italien, Spanien und Kroatien. Besonders gut schneiden die skandinavischen Länder ab: In Norwegen, Finnland und Island sowie der Schweiz können Reisende von einer hohen Sicherheit ausgehen. Auch Australien, Japan und Nordamerika sowie Kanada gelten als ungefährlich.