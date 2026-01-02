Geheimtipp für Genießer: Genussreise durch Sloweniens Thermen

Thermalwasser aus 1.250 Metern Tiefe, Michelin-Sterne und ursprüngliche Natur: Sloweniens Osten begeistert mit sanften Hügeln, kulinarischer Exzellenz und einzigartigen Thermen. Eine Genussreise für Feinschmecker, Ruhesuchende und Entdecker.

Slowenien gilt noch immer als leiser Star Europas – dabei vereint das kleine Land Alpen und Adria, Geschichte und Moderne, Natur und Kulinarik auf engstem Raum. Nach nur gut drei Stunden Fahrt von Wien öffnet sich hinter der Grenze eine Bilderbuchlandschaft: grüne Weiden, dunkle Tannenwälder, kleine Dörfer wie aus der Zeit gefallen. Ziel ist die Region Prekmurje, die „Kornkammer Sloweniens“, wo Genuss und Bodenständigkeit Hand in Hand gehen.

Räucherkammer der Schinkenmanufaktur Kodila in Murska Sobota. © Tourismus Slovenia

Rauch, Reife, Regionalität

In Murska Sobota beginnt die Reise mit einem kulinarischen Statement. Janez Kodila, Fleischhauer in dritter Generation, hat mit Meet Meat & Eat einen Ort geschaffen, an dem Handwerk zur Philosophie wird. Unter strohgedeckten Dächern reifen Schinken aus Mangalica- und Krškopolje-Schwein, geräuchert über slowenischem Buchenholz. Das anschließende Chef’s-Choice-Menü ist üppig, ehrlich und fein zugleich – ein Auftakt, der die Messlatte hoch legt.

Heiltherme Vivat in Moravske Toplice überzeugt mit ihrem Schwimmbadkomplex und Thermalwasser. © Tourismus Slovenia

Schwarzes Thermalwasser in Moravske Toplice

Wenige Kilometer weiter wartet Entspannung auf höchstem Niveau: die Therme Vivat in Moravske Toplice. Hier sprudelt das weltberühmte schwarze Thermalwasser, das nur an diesem Ort existiert. Warm, mineralisch, leicht nach Erde duftend, gilt es als Wohltat für Haut, Gelenke und Rücken. Saunen, Pools und Treatments nach der Philosophie der fünf Elemente machen aus einem Nachmittag ein tiefes Durchatmen.

Michelin-Momente in Slowenien

Abends wird es mondän. Das traditionsreiche Restaurant Rajh, familiengeführt in vierter Generation, verbindet alte Rezepte mit moderner Handschrift. Großzügige Degustationsgänge, regionale Produkte und eine Atmosphäre herzlicher Eleganz zeigen: Slowenische Küche kann große Bühne.

OLIMJE-KLOSTER. Der ehemaligen Burggarten präsentiert sich als narturnaher Kräutergarten mit Bienenstock. © Tourismus Slovenia

Geschichte, Glaube und Heilkunst

Der nächste Tag führt in die Untersteiermark nach Podcetrtek. Hoch über der Stadt thront das renovierte Schloss, bevor es weiter zum Kloster Olimje geht – einem spirituellen Kraftort mit einer der ältesten Klosterapotheken Europas. Fresken, Heilkräutergarten und die stillen Worte der Minoriten erzählen von Jahrhunderten gelebter Heilkunst, in der Glaube und Natur stets verbunden waren.

Hirschfarm in Jelenov-Greben im kleinen Dorf Olimje. Redakteurin Ute Hübler mit den zutraulichen Hirschen. © Ute Hübler

Unvergesslich wird der Besuch am Gehöft Jelenov Greben. Auf weitläufigem Gelände leben Damhirsche, Mufflons und Rehe – und sie kommen auf Zuruf. „Pika! Pika!“ ruft der Hausherr, und plötzlich steht man mitten unter den Tieren, füttert sie aus der Hand und erlebt Natur auf berührend direkte Weise. Danach: Wildspezialitäten, regionale Weine und hausgemachte Köstlichkeiten mit Blick über die Hügel.

Wellness Vodian. Die neue Spa-Oase in der Therme Olimia mit 25-Meter-Schwimmbecken. © Tourismus Slovenia

Thermenvielfalt erleben

Am Nachmittag öffnet sich die Welt der Terme Olimia: luxuriöse Ruhe in der mehrfach ausgezeichneten Wellness Orhidelia, Familienspaß im Thermalpark Aqualuna und modernste Wasserlandschaften im neuen Wellness Vodian. Ob Selfness, Action oder sanfte Entspannung – hier findet jede Generation ihren Platz.

Am letzten Reisetag öffnet sich noch einmal das Geschichtsbuch Sloweniens. Die Fahrt führt nach Celje, der sogenannten Fürstenstadt, deren Bedeutung sich aus der strategischen Lage an vier Flüssen speist. Hoch über den Dächern thront die mächtige Alte Burg, einst Sitz der Grafen von Cilli, die im Mittelalter europaweit Einfluss hatten. Heute ist sie Bühne für Veranstaltungen, Museum und Aussichtspunkt zugleich. Vom Friedrichsturm reicht der Blick weit über Stadt und Land. Unten in der Altstadt verbindet sich Historie mit lebendiger Gegenwart. Neugotische Fassaden, Kaffeehäuser und kleine Boutiquen erzählen von der k.u.k.-Vergangenheit ebenso wie von modernem slowenischem Selbstbewusstsein. Die Statue der Weltreisenden Alma Karlin erinnert daran, dass Neugier und Aufbruch hier Tradition haben.

Thermen- und Kulinarikadressen

Schlafen

Therme Vivat Hotel/Moravske Toplice. Schönes Thermenhotel mit modern eingerichteten Zimmern und großzügigem Schwimmbad-Komplex. Hier schwimmt man auch in schwarzem Thermalwasser. Restaurant serviert regionstypische Gerichte. 2N im Deluxe DZ für 2 Pers. inkl. Frühstück ab 390 Euro. https://vivat.si/de/

Hotel Sotelia****S/Podcetrtek. Modernes Wellnesshotel innerhalb der Thermenlandschaft Olimia. Unterkunft ist mit dem Wellnesscenter Termalija durch einen unterirdischen Gang verbunden. Beautybehandlungen und Massagen im Spa Armonia. Gepflegte Küche à la carte oder in Buffetform. 1N im DZ Standard für 2 Pers. inkl. Frühstück ab 356 Euro. www.terme-olimia.com

Essen

Gostilna Rajh/Murska Sobota. Tradition wird hier hochgehalten, bereits die fünfte Generation schwingt den Kochlöffel. Serviert wird bodenständige regionale Küche. Ausgezeichnet mit dem Michelin Bib Gourmand für hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. www.rajh.si

Schinkenmanufaktur Kodila/Murska Sobota. Edelgreißler mit eigener Produktion und Restaurant. Führung durch die Räucherkammern zu buchen. Zu den Spezialitäten zählen zartes Wagyu-Rindertatar und Mangalica-Koteletta. www.kodila.si

Verfasst von Ute Hübler