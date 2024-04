Sabitzer träumt mit Dortmund vom Halbfinale

ÖFB-Profi Marcel Sabitzer will mit Dortmund am Dienstag (21 Uhr/live auf Sky) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League einen 1:2-Vorsprung gegen Atletico Madrid aufholen und erstmals seit elf Jahren wieder im Halbfinale stehen.

Am Ende einer durchwachsenen Bundesliga-Saison könnte Borussia Dortmund noch für eine spektakuläre Wende sorgen. Im heutigen Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) bietet sich dem BVB die Gelegenheit, in den europäischen Fußball-Adel zurückzukehren - und das nach einer langen Durststrecke von elf Jahren. Doch dafür muss die Truppe von Trainer Edin Terzic zuerst einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. „Wir brauchen unsere eigenen Helden in Schwarz und Gelb“, betonte Terzic vor dem Kracher.

Dortmund hofft auf ›überragenden‹ Sabitzer

Schlüsselspieler könnte dabei ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer werden. Bereits beim 2:1-Sieg gegen Mönchengladbach am Samstag brachte der Steirer mit seinem Doppelpack nicht nur die schwarz-gelben Fans zum Toben. „Er hat ein überragendes Spiel gemacht. In dieser Form ist er für uns ein ganz wichtiger Spieler. Derzeit ist er in herausragender Form“, lobte auch Terzic den Mittelfeldspieler.

Haller & Depay: Beide Teams ohne Star-Spieler

Die Torgefährlichzeit von Sabitzer kommt dabei nicht ganz ungünstigt, muss der 41-Jährige Dormund-Trainer in den kommenden Wochen ausgerechnet auf seinen Star-Stürmer Sebastian Haller, der in Madrid den 1:2-Anschlusstreffer erzielte, verzichten. Der Afrika-Meister, der sich nach langer Zwangspause wieder in die Startelf gekämpft hatte, zog sich im Auswärtsspiel gegen Gladbach eine Verletzung im Sprunggelenk zu. „Er hat sich leider wirklich wieder am Sprunggelenk verletzt. Da ist das Narbengewebe etwas beschädigt. Wir gehen davon aus, dass er in den nächsten zwei bis drei Wochen definitiv nicht zur Verfügung stehen wird “, bestätigte der Verein am Montag.

Wie Barca geht auch Atletico, das bei der Generalprobe in der Liga 3:1 gegen Girona gewann, mit einem kleinen Polster ins Retourspiel gegen Dortmund. "Alle Spiele auf dieser Ebene sind sehr ausgeglichen. Auf uns wartet ein weiteres Match gegen einen sehr starken Rivalen", sagte Atletico-Coach Diego Simeone, der wie bereits im Hinspiel ohne Star-Angreifer Memphis Depay auskommen muss.