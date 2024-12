Barca siegte für Flick-Nachbarn

Dank "Joker" Ferran Torres gelang dem FC Barcelona ein 3:2-CL-Triumph gegen Borussia Dortmund - für Hansi Flicks Nachbarn!

Während es dem FC Barcelona zuletzt in der Liga an Schärfe gefehlt hatte, haben die Katalanen in der Champions-League wieder einmal den Turbo gezündet. So dominierte Barca auch im Duell gegen Borussia Dortmund, ließ sich mit einem 3:2-Sieg auf Platz zwei in der Ligaphasen-Tabelle nieder. Doch nicht nur das gelang dem aktuellen spanischen Spitzenreiter - er verhinderte außerdem einen Nachbarschaftsstreit bei Coach Hansi Flick.

Torres: "Schweißt uns als Team zusammen"

Denn der ehemalige DFB-Bundestrainer erhielt vor dem Abflug nach Dortmund noch einen Wunsch von seinem Nachbarn, den er zufällig beim Essen getroffen hatte. "Er hat gesagt, er fliegt mit seinen drei Kindern auch rüber. Und er hat mir gesagt, wir sollen ein gutes Spiel machen." Gesagt, getan. Möglich machte das vor allem Flicks "Joker" Ferran Torres. In der 70. Minute ersetzte der Ex-ManCity-Profi Super-Stürmer Robert Lewandowski auf dem Platz.

© Getty ×

Was der 24-Jährige in den 19 Minuten danach tat, gelang bislang noch keinem eingewechselten Blaugrana-Spieler so schnell. Innerhalb dieser kurzen Zeit traf "The Shark" gleich zweimal, wobei ihm auch der entscheidende Siegestreffer glückte. "Das sind Spiele, die uns als Team zusammenschweißen. Wir wussten, wie man leidet. Anstatt auseinanderzufallen haben wir sehr gut reagiert", lobte Torres den Zusammenhalt seiner Mannschaft.

Nach CL-Triumph will Barca auch in Liga wieder jubeln

Genau das ist es, was auch Coach Flick an Lamine Yamal und Co. schätzt. "Die Mentalität, das Miteinander, das Spielen füreinander, das ist fantastisch. Alle sind sehr, sehr happy, das war ein wichtiger Sieg. Die Spieler dürfen zurecht feiern", freute sich der Deutsche. Der 59-Jährige hofft mit dem frischgetankten Selbstbewusstsein nun auch auf nationaler Ebene wieder voll durchstarten zu können.

© Getty ×

Barca befindet sich in der Liga zwar an der Spitze, liegt dabei allerdings nur zwei Punkte vor Erzrivalen Real Madrid. Dieser hat auch noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Nachdem es in den vergangenen fünf Partien nur einmal für einen Sieg reichte, wird es Zeit auch in der Heimat wieder zu jubeln. Die nächste Chance bietet sich bereits am Sonntag (21 Uhr, live DAZN), im Duell gegen Aufsteiger Leganes.