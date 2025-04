2:2 - Inter-Doppelschlag lässt Bayern-Traum platzen

Nichts wurde es aus der Bayern-Aufholjagd im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League. In einem Königsklassen-Thriller kommen die Münchner nur zu einem 2:2 bei Inter und verpassen damit den Aufstieg ins Halbfinale knapp.

Aus der Traum vom "Finale dahoam"! Wenn am 31. Mai der finale Kampf um den Champions-League-Titel in der Münchner Allianz Arena steigt, kann der FC Bayern im eigenen Wohnzimmer höchstens die Zuschauerrolle einnehmen. Denn die 1:2-Pleite aus dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand konnte man Mittwoch Abend im San Siro nicht wiedergutmachen. Die 2:2 in Mailand besiegelte letztendlich das CL-Aus des deutschen Rekordmeisters.

Laimer & Co. drehten vor Pause richtig auf

Dabei sah die Anfangsphase für Bayern durchaus vielversprechend aus. Die Münchner kamen durch gutes Zusammenspiel von Thomas Müller und Michael Olise bereits in der 11. Minute zur ersten Chance. Eine Grätsche von Alessandro Bastoni ließen einen ordentlichen Olise-Abschluss jedoch nicht zu. Zwar blieben die Gäste überwiegend im Ballbesitz, doch ein großes Problem gab es: Das Team von Coach Vincent Kompany schaffte es nicht durch Inters Abwehrmauer hindurch.

Die letzten Minuten vor der Pause gehörten dann aber eindeutig den Bayern. Gleich drei Chancen innerhalb von 10 Sekunden gab es für die Deutschen. Zuerst erfolgte ein scharfer Schuss Richtung Tor von ÖFB-Star Konrad Laimer. Dann versuchten sich auch noch Müller und Leroy Sané am 1:0 (35.). Überstunden für Inter-Keeper Yann Sommer – doch der Ball kam nicht an ihm vorbei. Es blieb bei einer torlosen ersten Halbzeit.

Inter-Doppel rückte Kane-Tor in Schatten

Nach Wiederanpfiff sollten die Bayern dann endlich Glück haben. Ein Pass von Leon Goretzka fand den in der Box stehenden Harry Kane, der durch die Beine von Inters Federico Dimarco zum langersehnten 1:0 für seine Mannschaft traf (52.). Doch die Freude währte nur kurz: Schon wenig später sorgte Lautaro Martinez für den Ausgleich (58.). Die Nacht wurde zum Bayern-Albtraum – ausgerechnet Ex-Mitspieler Benjamin Pavard legte noch einmal nach für Inter (61.) – 2:1!

Die Aufholjagd verkomplizierte sich nun immer mehr für Müller & Co., lag man im Gesamtstand nun schon zwei Tore zurück. Dann ein Moment der Hoffnung: Abwehrmann Eric Dier traf zum Ausgleich (76.)! Doch auch das sollte das bittere Ausscheiden aus der Königsliga nicht mehr verhindern können.