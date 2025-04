Hammer-Gerücht: Mourinho und Cristiano Ronaldo bald wieder vereint

In der Fußball-Welt bahnt sich eine wahre Trainer-Sensation an. Jose Mourinho könnten bald wieder zusammen auf Titeljagd gehen.

Es wurde schon lange spekuliert, nun dürfte der Mourinho-Meilenstein tatsächlich Realität werden. Denn er könnte tatsächlich noch einmal der Trainer von Cristiano Ronaldo werden, der erst unlängst seinen Vertrag bei Al-Nasr verlängert hat.

Doch die Wiedervereinigung soll nicht in der Wüste stattfinden, sondern tatsächlich in Europa. Denn das Duo, das schon bei Real Madrid gemeinsam erfolgreich war, soll Portugal zur WM führen. "The Special One" soll dort laut CNN im Sommer Roberto Martínez beerben.

Spannungen zwischen den Portugal-Legenden?

Doch die Reunion birgt auch Zweifel. In der gemeinsamen Zeit zwischen 2010 und 2013 in Spaniens Hauptstadt gab es öfters Spannungen zwischen den beiden Landsmännern. Obwohl Martinez die Portugiesen ins Halbfinale der Nations League geführt hat, dürfte sich der Band vom aktuellen Übungsleiter trennen wollen.Denn laut Insidern soll der Trainerwechsel bereits beschlossen sein. Mourinho will sich erst auf das Meisterschaftsfinale in der Türkei konzentrieren, ehe es mit seinem Heimatland, Portugal, in die WM-Qualifikation für die Endrunde 2026 in Nordamerika gehen soll.