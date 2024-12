Superstar Christiano Ronaldo (39) bekommt eigene Euro-Münze

Sein Heimatland widmet ihm eine exklusive Gedenkmünze. Die portugiesische Zentralbank Banco de Portugal hat angekündigt, dass die Münze einen Nennwert von 7 Euro tragen wird – eine Hommage an Ronaldos berühmte Trikotnummer.

Die Münze zeigt ein Porträt des Fußballstars sowie die Prägung „CR7“. Obwohl der Nennwert bei 7 Euro liegt, beträgt der tatsächliche Verkaufspreis 7,50 Euro. Das Besondere: Die Münze wird in einer stark limitierten Auflage von nur 25.000 Exemplaren ausgegeben und ist ausschließlich in Portugal über die Banco de Portugal erhältlich.

Ob das Sammlerstück auch in Deutschland verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Derzeit liegt der Verkaufspreis bei etwa 12,50 Euro, doch Experten gehen davon aus, dass der Wert rapide steigen könnte.

