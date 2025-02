ER ist laut Ronaldo der beste Spieler aller Zeiten

Cristiano Ronaldo hält sich selbst für den größten Fußballer der Geschichte.

Einige Trainer seiner Laufbahn hingegen seien "komplett ahnungslos" gewesen, sagte der Portugiese, der am Mittwoch 40 Jahre alt wird, in der spanischen Talkshow "El Chiringuito". "Ich habe von allen gelernt. Ich hatte einige wirklich schlechte Trainer", betonte Ronaldo.

Namenhafte Coachs

Der Torjäger spielte in seiner langen Karriere unter anderem unter José Mourinho, Carlo Ancelotti, Alex Ferguson, Ralf Rangnick und Erik ten Haag. Während seines zweiten Engagements bei Manchester United (2021-2022) hatte er heftige Kritik am nunmehrigen ÖFB-Teamchef Rangnick und dessen Nachfolger Ten Hag geäußert, eher der fünffache Weltfußballer den englischen Rekordmeister im Streit Richtung Saudi-Arabien zu Al-Nassr verließ.

"Ich bin der vollständigste Spieler"

Nicht Pelé, Diego Maradona oder Lionel Messi, sondern er sei der Beste der Welt. "Ich glaube, ich bin der vollständigste Spieler, der je existiert hat. Es mag letztlich eine Frage der persönlichen Vorliebe sein, aber ich sehe niemanden, der besser ist als ich", sagte der Europameister von 2016. Er könne alles: "Ich bin im Kopfball stark, ich schieße direkte Freistöße gut, ich treffe mit beiden Füßen, ich bin schnell, ich bin stark und ich springe hoch." Niemand sei jemals kompletter als er gewesen.

Ronaldo: "Ich bin der Beste der Geschichte. Punkt."

Zu seinem größten Rivalen, Argentiniens Weltmeister Messi, habe er ein gutes Verhältnis: "Es war eine gesunde Rivalität, wir kamen miteinander aus." Von 2008 bis 2023 holten ausschließlich die beiden den Ballon d'Or, Messi gewann die Auszeichnung dreimal öfter.

Erfolgreiche Karriere

Ronaldo, der in Spanien, Italien, England, Portugal und Saudi-Arabien über 30 Titel gewann, hofft, dass er in seiner Karriere wie Brasiliens Legende Pelé die Marke von 1.000 Toren bei Club- und Nationalmannschaftsspielen knackt. "Wenn ich am Ende 920, 925 oder 930 Tore schaffe, das ist mir völlig egal. Ich bin der Beste der Geschichte. Punkt. Wenn ich 1.000 Tore erreiche, großartig. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Zahlen lügen nicht."