Mega-Shitstorm wegen NFL-Spielen zu Weihnachten auf Netflix

Das zweite Jahr in Folge überträgt Netflix drei NFL-Spiele zu Weihnachten, doch bei den Fans hält sich die Begeisterung darüber in Grenzen.

Ein NFL-Dreierpack zu Weihnachten sollte ein Leckerbissen für alle Football-Fans sein. Doch anstatt sich über die Touchdowns und Spektakel zu freuen, ist deshalb ein riesiger Shitstorm entfacht. Bereits um 19 Uhr (im oe24-LIVE-TICKER) legen die Washington Commanders gegen die Dallas Cowboys los. Superstar Kelly Clarkson wird hier mit der Hymne schon mächtig einheizen.

Im Anschluss (ab 22.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) kommt es zum erbitterten Rivalen-Duell zwischen den Minnesota Vikings und den Detroit Lions, wo niemand Geringerer als Rap-Ikone Snoop Dogg in der Halftime-Show für Stimmung sorgen wird. Die beiden Spiele sicherte sich Netflix und legt der besten Football-Liga der Welt gerüchteweise 125 Millionen Dollar PRO SPIEL auf den Tisch.

Zum Abschluss empfangen die Kansas City Chiefs ohne den verletzten Superstar Patrick Mahomes die Denver Broncos (ab 2.15 Uhr im oe24-LIVE-TICKER). Die Rechte für dieses Spiel gehören hingegen Amazon Prime.

Ärger bei den Fans

Doch nicht dieser Preis erzürnt die Fans. Vielmehr sind es die Spiele, die gezeigt werden. Vor Saisonstart rieben sich alle bereits die Hände, als man die vermeintlichen Weihnachts-Kracher sah. Doch nun ist die Realität eine ganz andere. Mit den Denver Broncos ist eines der sechs Teams, die zu Weihnachten spielen müssen, bereits fix im Play-off, die Detroit Lions brauchen an den letzten beiden Spieltagen ein kleines Wunder, um noch eine Chance auf den Super Bowl zu haben.

Bis vor drei Wochen hätten die Sendeanstalten noch die Möglichkeit gehabt, die Spiele zu wechseln. Doch da sah die Welt noch anders aus und es hätte zu entscheidenden Duellen um den Aufstieg kommen können. Doch nun hat sich die Lage schlagartig geändert, auch weil sich bei den Chiefs etwa Superstar Patrick Mahomes verletzt hat und für den Rest der Saison ausfällt. Oder die Lions in der Vorwoche in einem Herzschlagfinale gegen die Pittsburgh Steelers in letzter Sekunde verloren hatten.

Doch genauso schnell, wie Euphorie entsteht, kann die Stimmung kippen. Die Fans verstehen die Spielansetzungen nicht. "Feiert lieber mit eurer Familie", schreibt eine Seite mit einem Blick auf den umstrittenen Spielplan. Dennoch werden die Spiele wie geplant stattfinden und für Football-Fieber in den Wohnzimmern dieser Welt sorgen.