Mega-Enthüllung: SIE verkuppelte Taylor Swift und Travis Kelce

Taylor Swift und Travis Kelce – zwei Superstars, die aus völlig unterschiedlichen Welten kommen.

Wie aus einem unerfüllten Wunsch nach einem Treffen mit dem NFL-Star schließlich ein echtes Happy End wurde, verrät die Doku „The End of an Era“.

Es war ein Plan, der anfangs so vielversprechend klang: Travis Kelce wollte Taylor Swift unbedingt kennenlernen. Dafür besuchte der NFL-Star eines ihrer Konzerte auf der „Eras Tour“ und hatte sogar ein Freundschaftsarmband dabei – mit seiner Telefonnummer. Doch die Reality: Taylor empfängt keine unerwünschten Besucher in ihrer Kabine und war zu sehr auf ihre Show konzentriert. So blieb Kelce mit dem Armband allein und erzählte später seinem Bruder Jason Kelce im Podcast, wie sein Versuch, Taylor zu treffen, gescheitert war.

© Getty

Doch dann kam alles anders.

Mama-Swift greift ein

In Taylors neuer Dokuserie plaudert Mama Andrea aus dem Nähkästchen und erzählt, wie sie von Kelces charmantem Vorstoß erfuhr. Sie entdeckte die Schlagzeilen und war sofort beeindruckt. Daraufhin rief sie ihre Cousine Robin, eine Kansas-City-Chiefs-Expertin, an, um mehr über den NFL-Star zu erfahren. Robin schwärmte von Kelce: „Er ist so lieb! Und er liebt seine Mutter wirklich.“ Für Andrea war das der Moment, in dem sie beschloss, dass dieser Mann eine gute Partie für ihre Tochter war.

© getty

„Ich fand es so süß, dass er zu DEINEM Konzert kam und dir etwas aus DEINER Welt mitgebracht hat“, sagte sie zu Taylor. Mama-Swift ließ nicht locker und forderte ihre Tochter auf, Travis eine Chance zu geben – trotz Taylors anfänglicher Skepsis gegenüber Sportlern. S

Das erste Date und der Beginn einer Liebesgeschichte

Mit Mama-Swifts gutem Gefühl und dem Hinweis, dass Kelce nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch noch eine gute Erziehung genossen hatte, stimmte Taylor schließlich zu, sich mit ihm zu treffen.

Das erste Date war der Beginn einer Geschichte, die heute zu einem der bekanntesten Paare der Welt führt – und die beide im Jahr 2026 mit einer geplanten Hochzeit krönen wollen.