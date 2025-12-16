Schlager-Star in der Hofburg: Roland Kaiser singt beim Ball der Wiener Wirtschaft

Die Ikone des deutschsprachigen Schlagers gestaltet den Höhepunkt der Ballnacht in der Wiener Hofburg am 30. Jänner 2026.

Der Wirtschaftsbund Wien hat den musikalischen Höhepunkt des kommenden Balls der Wiener Wirtschaft bekanntgegeben: Roland Kaiser wird in den prunkvollen Sälen der Hofburg für die zentrale musikalische Darbietung sorgen.

Roland Kaiser selbst sieht seinem Wien-Auftritt mit großer Vorfreude entgegen. „Die Wiener Ballkultur ist etwas ganz Besonderes – elegant, weltbekannt und voller Wiener Charme. Deshalb ist es mir eine große Freude und Ehre, beim Ball der Wiener Wirtschaft dabei zu sein und diesen besonderen Abend musikalisch mitzugestalten.“

Für Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien und Landesobmann des Wirtschaftsbund Wien, ist die Wahl des Künstlers ein klares Statement: „Mit Roland Kaiser setzen wir ein starkes Zeichen für Qualität und Publikumsnähe: Seine Songs verbinden Generationen – genau wie unser Ball Wirtschaft, Kultur und Lebensfreude verbindet. Wir freuen uns auf einen Auftritt, der die Hofburg zum Klingen bringt.“

50 Jahre auf der großen Bühne

Seit rund fünf Jahrzehnten steht Roland Kaiser für musikalischen Erfolg, Stilbewusstsein und Haltung. Mehr als 90 Millionen verkaufte Tonträger dokumentieren eine außergewöhnliche Karriere, die zuletzt auch auf der Kinoleinwand neue Maßstäbe setzte. Sein jüngster Film erreichte Platz eins der deutschen Kinocharts und gilt als erfolgreichster Konzertfilm eines deutschsprachigen Künstlers. Bereits am Starttag sorgte er für Aufsehen, als er in Deutschland mehr Besucher verzeichnete als der Konzertfilm von Taylor Swift. Auch live ist der Erfolg ungebrochen: Die „Kaisermania“ zieht 2026 nahezu 50.000 Fans an – sämtliche Tickets waren innerhalb von vier Minuten ausverkauft.

Der Ball der Wiener Wirtschaft zählt zu den Fixpunkten der heimischen Ballsaison. Er steht für die Verbindung von Tradition und Moderne, bietet ein breit gefächertes Programm in den historischen Räumen der Hofburg und gilt als Treffpunkt für Netzwerken, Kulinarik und Tanz. In den vergangenen Jahren sorgten internationale Stars wie Umberto Tozzi, Ronan Keating und Eros Ramazzotti für besondere Akzente – 2026 wird nun Roland Kaiser als musikalischer Star-Gast diese Reihe fortsetzen.