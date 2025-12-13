Ballermann-Queen Isi Glück spricht über Karriere-Ende

Obwohl Isi Glück gerade viel Erfolg feiert, spricht die Ballermann-Queen schon über ihr Karriereende.

Derzeit ist Isi Glück im TV bei der Kult-Show "Deutschland sucht den Superstar" als Jurorin zu sehen. Berühmtheit erlangte sie am Ballermann als Entertainerin im Megapark. Heute pendelt sie in der Saison zwischen Deutschland und den Balearen.

In der "NDR Talkshow" redet Isi Glück über diese Strapazen. Sie ist eine gut gebuchte Entertainerin mit vielen Auftritten am Ballermann. Isi Glück erklärt: "Ich schminke mich immer selbst. (…) Da ist die Zeit einfach nicht für da. Ich lande meistens und muss direkt zum Auftritt." Ihr Zeitplan ist dabei sehr straff.

"Die sagt mir das dann"

Der Job verlangt viel von der Schlager-Queen ab. Wie lang Isi Glück diesen Stress mitmachen will, sagt sie: "Das werden wir sehen. Ich werde es auf jeden Fall so lange weitermachen, wie es mir Spaß macht. Ich glaube, man merkt einfach diesen Moment, wenn man einfach abgelaufen ist." Sonst verlässt sich der Star auf ihre geliebte Mutter Britta: "Die sagt mir das dann."

Doch ein Karriereende ist derzeit nicht in Sicht. Aktuell sitzt sie neben Dieter Bohlen und Bushido in der Jury bei DSDS.