Clemens Unterreiner & Co. ersangen 34.185 Spenden-Euro für "Hilfstöne"

Das traditionelle Benefiz-Weihnachtskonzert des Baritons Kammersänger Clemens Unterreiner versammelte wieder ein Staraufgebot der künstlerischen Extraklasse für den guten Zweck und freut sich über 34.185 Spenden-Euro für Menschen in Not.

Alle Jahre wieder! Mittwochabend bat Charity-Gentleman und Präsident der "Hilfstöne", Kammersänger Clemens Unterreiner, zu seinem traditionellen Benefiz-Weihnachtskonzert zu Gunsten seines karitativen Vereins in die Lutherische Stadtkirche. Gemeinsam mit internationalen Musikerkollegen, Einspringer und Nachwuchstalenten erhoben die Starsopranistin KS Camilla Nylund mit ihrem Ehemann Tenor Anton Saris, Megabass Günther Groissböck, die Schauspieler Andrea Jonasson und Cornelius Obonya, der gefeierte Nachwuchstenor Matteo Ivan Rasic und Mezzosporanistin Flaka Goranci ihre Stimmen für Menschen in Not.

Cornelius Obonya und Matteo Ivan Rasic © Tischler

Nur ein paar Stunden vor dem Konzert musste Lidia Baich schweren Herzens krankheitsbedingt absagen. Für sie sprang ihr Schüler und junger Nachwuchsgeiger Catalin Advahov ein und spielte sich statt ihr in die Herzen des Publikums. Ebenfalls unterstützt haben die Solo-Harfinistin der Wiener Philharmoniker Anneleen Lenaerts, die Pianisten Maria Prinz und Stephen Hopkins, Trompeter Daniel Ott, die Kantorin der Lutherischen Stadtkirche Erzsébet Windhager-Geréd und der a capella Chor cantus iuvenis.

Claudia Suppan, Maria Großbauer © René Brunhölzl

Stimmungsvolle Tradition

"Tradition bedeutet mir viel. Was wäre Weihnachten ohne mein stimmungsvolles Weihnachtskonzert, bei dem man dem Alltag entfliehen und einfach sorglos Musik genießen kann. Gleichzeitig setzen wir ein starkes Zeichen für Menschen in Not. Weihnachtliche EUR 34.185 - ein wirklich großartiges Ergebnis. Für mich ist heute schon Weihnachten", dankt Unterreiner seinen über 600 Gästen in der ausverkauften Lutherischen Stadtkirche.Der Reinerlös geht wie immer an den Benefizverein "Hilfstöne" von Clemens Unterreiner und hilft Not leidenden Menschen in Österreich.

Marika Lichter, Marianne Mendt © René Brunhölzl

Bevor es für die Konzertgäste zur Agape mit Wein und Brot ging, verlieh Unterreiner das "Goldene Ehrenzeichen der Hilfstöne" für besondere Verdienste um die "Hilfstöne" an die langjährigen und treuen Unterstützer seines Konzertes, allen voran an Camilla Nylund, Günther Groissböck und dem langjährigen Donator, PM Factory Manager Herwig Fritzl.

Martina und Werner Fasslabend, Maria Rauch-Kallat © René Brunhölzl

Als Ehrengast mit dabei die frisch gewählte erste Bischöfin der evangelischen Kirche AB in Österreich, Cornelia Richter, die auch persönlich den Weihnachtssegen spendete. Den stimmungsvollen Abend genossen auch zahlreiche prominente Gäste wie unter anderem die ehemalige Außenministerin und EU-Kommissarin Benita Ferrero-Waldner, die ehemalige Stabschefin des Weißen Hauses Helene von Damm, Autor Michael Schottenberg, die "Mutter des Austropop" Marianne Mendt, Intendantin María Grossbauer, Auto Stahl Eigentümer Familie Keusch, Ministerin aD. Maria Rauch-Kallat, Galeristin Claudia Suppan, Künstlermanagerin Marika Lichter, die Botschafterin von Ungarn Exzellenz Edith Szilágyiné-Bátorfi, Kunstsammler Werner Trenker, Militärkommandant von Wien Kurt Wagner, Charity-Ehepaar Martina und Werner Fasslabend, Gastronom Aki Nuredini, Gardekommandant Georg Frischeis, Unternehmensberater und Sponsor Herwig Fritzl.