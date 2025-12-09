DIESE Mega-Summe zahlt Red Bull Helmut Marko (82) zum Abschied

Nach 20 Jahren erfolgreicher Arbeit trennt sich Red Bull von Motorsportberater Helmut Marko. Das Austro-Mastermind von Red Bull Racing erhält eine großzügige Abfindung und beendet damit seine Formel-1-Karriere.

Nach zwei Jahrzehnten und 14 Weltmeistertiteln – acht Fahrer- und sechs Konstrukteurs-Erfolge – haben Red Bull und Dr. Helmut Marko (82) eine Trennung zum Jahresende vereinbart. Offiziell tritt der Österreicher freiwillig von seinem noch bis Ende 2026 laufenden Vertrag zurück.

Bereits länger gab es bei Red Bull Überlegungen, wie die Zukunft des Rennstalls mit Marko aussehen soll. Nach dem Rausschmiss von Teamchef Christian Horner im Juli wurde intern ein kompletter Neustart diskutiert. Marko kam den Überlegungen zuvor und entschied sich selbst zum Rücktritt.

Goldener Handschlag

Red Bull zahlt Marko sein Jahresgehalt für 2026 trotz Trennung aus – nach "Bild"-Informationen rund zehn Millionen Euro. Damit würdigt der Rennstall die Verdienste des Leitbullen, trotz zunehmender Kritik in der Vergangenheit. bMarko war 2005 der erste Mitarbeiter des Rennstalls und entdeckte Max Verstappen (28) und Sebastian Vettel (38). Beide Fahrer wurden in der 20-jährigen Geschichte des Teams Weltmeister. Sowohl Verstappen als auch Vettel betonten wiederholt die Bedeutung Markos für ihre Karrieren.

Mit dem Ende der Zusammenarbeit ist Helmut Markos eigene Formel-1-Karriere offiziell abgeschlossen, während Red Bull in die Zukunft mit einem neuen Team blicken wird.