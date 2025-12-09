Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Helmut Marko
© Getty

Mitteilung

Offiziell: Helmut Marko und Red Bull gehen getrennte Wege

09.12.25, 15:14
Teilen

Seit Sonntag kursieren die Gerüchte, dass Helmut Marko und Red Bull Racing nach der Saison getrennte Wege gehen, nun gibt es die offizielle Bestätigung.

Nach 20 Jahren, 417 Rennen und 8 Fahrer-Weltmeisterschafts-Titel endet bei Red Bull Racing die Ära von Motorsport-Berater Helmut Marko. Der 82-Jährige, der als enger Vertrauter vom verstorbenen "Mr. Red Bull" Didi Mateschitz galt und Ausnahme-Talente wie Sebastian Vettel oder Max Verstappen entdeckte und förderte, deutete bereits nach dem GP von Abu Dhabi seinen Abschied an.

"Es ist sehr schade, dass Helmut uns verlässt", meint Teamchef Laurent Mekkies in der offiziellen Aussendung des Teams und sagt weiter: "Helmut ist ein Rennfahrer von Herzen, hat uns immer an das Limit gepusht und war immer bereit, Risiko zu nehmen, um unsere Ziele zu erreichen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden