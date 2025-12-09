Offiziell: Helmut Marko und Red Bull gehen getrennte Wege

Seit Sonntag kursieren die Gerüchte, dass Helmut Marko und Red Bull Racing nach der Saison getrennte Wege gehen, nun gibt es die offizielle Bestätigung.

Nach 20 Jahren, 417 Rennen und 8 Fahrer-Weltmeisterschafts-Titel endet bei Red Bull Racing die Ära von Motorsport-Berater Helmut Marko. Der 82-Jährige, der als enger Vertrauter vom verstorbenen "Mr. Red Bull" Didi Mateschitz galt und Ausnahme-Talente wie Sebastian Vettel oder Max Verstappen entdeckte und förderte, deutete bereits nach dem GP von Abu Dhabi seinen Abschied an.

"Es ist sehr schade, dass Helmut uns verlässt", meint Teamchef Laurent Mekkies in der offiziellen Aussendung des Teams und sagt weiter: "Helmut ist ein Rennfahrer von Herzen, hat uns immer an das Limit gepusht und war immer bereit, Risiko zu nehmen, um unsere Ziele zu erreichen."