Verstappen nach Titel-Showdown genervt: "Dieses blöde Grinsen"

Der entthronte Weltmeister teilte nach dem Rennen aus.

Mit Tränen der Freude und reichlich Schampus hat Lando Norris in Abu Dhabi seinen ersten Formel-1-WM-Titel gefeiert. Dem Briten reichte im McLaren am Sonntag beim finalen Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit Rang drei für die Krone in der Königsklasse des Motorsports. Den Sieg holte sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen vor Oscar Piastri, der Niederländer blieb jedoch in der Gesamtwertung zwei Zähler hinter Norris und ist somit nach vier WM-Triumphen entthront.

Verstappen teilt aus

Verstappen fehlten am Ende lächerliche zwei Punkte, die ihm sein umstrittenes Manöver in Barcelona kostete. Zur Erinnerung: Beim Spanien-GP rempelte der Red-Bull-Pilot George Russell leicht an und kassierte eine Strafe. Nach dem Rennen in Abu Dhabi sprach ein Journalist genau diese Szene an. Verstappen reagierte darauf genervt. „Hast du all die anderen Dinge vergessen, die in meiner Saison passiert sind? Natürlich kommt jetzt Barcelona. Gibst du mir jetzt dieses blöde Grinsen?“

Verstappen versuchte die Frage dann dennoch nüchtern zu beantworten. „Die WM geht über 24 Rennen. Ich habe auch viele Weihnachtsgeschenke bekommen, frühe Weihnachtsgeschenke, in der zweiten Saisonhälfte. Darüber könnte man genauso fragen.“