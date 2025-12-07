Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Marko Verstappen
© Getty

Nach Titel-Thriller

Red-Bull-Schock: Helmut Marko weiß nicht, wie es weitergeht

07.12.25, 16:32
Teilen

Nichts wurde es aus dem Titel-Wunder für Max Verstappen und Red Bull. Nach dem Rennen sorgt eine Aussage von Bullen-Mastermind Helmut Marko für Aufsehen.

Vor drei Monaten dachte niemand daran, dass Red Bull in Form von Max Verstappen im letzten Rennen noch eine Chance auf den Fahrertitel haben wird. Vor dem GP von Italien hatte der Niederländer 104 Punkte Rückstand auf den damaligen Leader Oscar Piastri. Am Ende fehlen nur zwei Punkte auf Premieren-Weltmeister Lando Norris.

Doch von Katerstimmung im Red-Bull-Lager war nichts zu sehen. Man war stolz, dass man es so spannend machen konnte und beendete das Jahr mit Platz 3 in der Konstrukteurs-Wertung. Ein Verdienst von Verstappen im Alleingang, der 421 der 451 Punkte holte.

Verstappen Marko
© Getty

Nach dem turbulenten Jahr mit dem überraschenden Aus von Erfolgs-Teamchef Christian Horner war das WM-Wunder zum Greifen nah. "Wir hatten gehofft, dass Mercedes und Ferrari mehr mitmischen, das hat aber nicht geklappt", analysierte Bullen-Mastermind Helmut Marko den Titel-Thriller im Sky-Interview.

Vertrauter von Verstappen

Der 82-jährige Steirer zählt zu den größten Förderern und Vertrauenspersonen Verstappens. Doch wie geht es nächstes Jahr im Bullenstall weiter? Marko war seit jeher der verlängerte Arm der Mateschitz-Familie und hat den Machtkampf gegen Horner heuer endgültig gewonnen.

Vor der Reglement-Änderung im nächsten Jahr fischen die Teams noch im Trüben. Zum Ende des Gesprächs in der TV-Anstalt wurde Marko noch ein schöner Urlaub gewünscht. "Wir sehen uns nächste Saison", wollte sich der Moderator verabschieden. Doch die Antwort von Marko überraschte alle Insider: "Vielleicht." Mehr ließ er sich nicht entlocken.

Sebastian Vettel
© Getty

Gut möglich, dass er in die wohlverdiente Formel-1-Pension geht und das Zepter als Motorsport-Berater abgibt. Lange Zeit wurde spekuliert, dass Sebastian Vettel als Nachfolger bereitstehen könnte. Der ehemalige RB-Weltmeister könnte nun kommen und auf Rat seines damaligen Mentors zurückgreifen, während sich Marko den Reisestress im hohen Alter nicht mehr antun muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden