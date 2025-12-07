Nach Premieren-Titel: So emotional reagiert Lando Norris

Lando Norris hat sich im Thriller-Finale seinen ersten WM-Titel gesichert, danach brachen bei dem 26-jährigen Briten alle Dämme.

Lando Norris hat es tatsächlich geschafft. In dem Herzschlagfinale holte sich der McLaren-Star mit Platz 3 im GP von Abu Dhabi zwei Punkte vor Max Verstappen seinen ersten Titel in der Formel 1.

In einer ersten Reaktion am Boxenfunk war zu hören, welcher Druck von dem Briten abfällt. Unter Tränen bedankte er sich beim ganzen Team. "Unglaublich", mehr brachte der frisch gebackene PS-König in einer ersten Reaktion nicht über die Lippen.

Als er sein Auto abstellte, musste er kurz im Auto innehalten und sich die Tränen aus den Augen wischen. Der erste Weg führte ihn zu seinen Eltern, die ihn in die Arme nehmen. Dann ging es weiter zum Team, mit dem er den Titel entsprechend feierte.

© Getty

Norris kann es nicht glauben

Im Interview nach dem Rennen gab er gleich zu: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute weinen muss. Es ist lange her, dass ich Tränen in den Augen hatte."

Der Steckbrief des Weltmeisters

Lando Norris (Großbritannien/26 Jahre):

Geboren: 13. November 1999 in Bristol/England

Größe/Gewicht: 1,77 m/68 kg

Familienstand: ledig (Freundin Margarida Corceiro), Eltern Adam

Norris (Investor) und Cisca Wauman

Team: McLaren (seit 2019)

Startnummer: 4

Erster Grand Prix: 17. März 2019 Grand Prix von Australien

Erster GP-Sieg: 5. Mai 2024 Grand Prix von Miami

GP-Teilnahmen: 152

Siege: 11

Podestplätze: 44

Pole Positions: 16

WM-Punkte: 1.430

Website: www.landonorris.com

Größte Erfolge:

* Formel-1-Weltmeister 2025

* Formel-1-Vizeweltmeister 2024

* vor Formel 1: 2014 Kart-Weltmeister

2017 Meister Europäische Formel 3

2018 Vizemeister Formel 2

Auch den Druck während dem Rennen hebt er hervor. "Man hat die WM die ganze Zeit im Kopf. Erst in den letzten zwei Runden wusste ich, dass ich ein wenig rausnehmen kann. Ich habe dann versucht den Moment zu genießen", schildert der 35. Formel-1-Weltmeister.