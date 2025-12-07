Alles zu oe24VIP
Lando Norris
© Getty

Final-Thriller

Nach Premieren-Titel: So emotional reagiert Lando Norris

07.12.25, 15:32
Lando Norris hat sich im Thriller-Finale seinen ersten WM-Titel gesichert, danach brachen bei dem 26-jährigen Briten alle Dämme. 

Lando Norris hat es tatsächlich geschafft. In dem Herzschlagfinale holte sich der McLaren-Star mit Platz 3 im GP von Abu Dhabi zwei Punkte vor Max Verstappen seinen ersten Titel in der Formel 1.

In einer ersten Reaktion am Boxenfunk war zu hören, welcher Druck von dem Briten abfällt. Unter Tränen bedankte er sich beim ganzen Team. "Unglaublich", mehr brachte der frisch gebackene PS-König in einer ersten Reaktion nicht über die Lippen.

Als er sein Auto abstellte, musste er kurz im Auto innehalten und sich die Tränen aus den Augen wischen. Der erste Weg führte ihn zu seinen Eltern, die ihn in die Arme nehmen. Dann ging es weiter zum Team, mit dem er den Titel entsprechend feierte.

Norris Eltern
© Getty

Norris kann es nicht glauben

Im Interview nach dem Rennen gab er gleich zu: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute weinen muss. Es ist lange her, dass ich Tränen in den Augen hatte." 

Der Steckbrief des Weltmeisters

  • Lando Norris (Großbritannien/26 Jahre):
  • Geboren: 13. November 1999 in Bristol/England
  • Größe/Gewicht: 1,77 m/68 kg
  • Familienstand: ledig (Freundin Margarida Corceiro), Eltern Adam
  • Norris (Investor) und Cisca Wauman
  • Team: McLaren (seit 2019)
  • Startnummer: 4
  • Erster Grand Prix: 17. März 2019 Grand Prix von Australien
  • Erster GP-Sieg: 5. Mai 2024 Grand Prix von Miami
  • GP-Teilnahmen: 152
  • Siege: 11
  • Podestplätze: 44
  • Pole Positions: 16
  • WM-Punkte: 1.430
  • Website: www.landonorris.com
  • Größte Erfolge:
  • * Formel-1-Weltmeister 2025
  • * Formel-1-Vizeweltmeister 2024
  • * vor Formel 1: 2014 Kart-Weltmeister
  • 2017 Meister Europäische Formel 3
  • 2018 Vizemeister Formel 2

Auch den Druck während dem Rennen hebt er hervor. "Man hat die WM die ganze Zeit im Kopf. Erst in den letzten zwei Runden wusste ich, dass ich ein wenig rausnehmen kann. Ich habe dann versucht den Moment zu genießen", schildert der 35. Formel-1-Weltmeister.

