Trotz Verstappen-Sieg: Norris zittert sich zu Premieren-Titel in der Formel 1

Lando Norris ist erstmals Formel-1-Weltmeister. Dem Briten reicht zum Triumph in der Fahrerwertung 2026 ein dritter Platz beim GP von Abu Dhabi, obwohl sein WM-Rivale Max Verstappen den Sieg holt. Am Ende hat der 26-Jährige 2 Punkte Vorsprung auf den Red-Bull-Star.

Beim großen Showdown um die Formel-1-WM war es spannend bis zuletzt. Titelverteidiger Max Verstappen holte sich in überlegener Manier den Sieg vor Oscar Piastri und Lando Norris. Am Ende fehlten dem Red-Bull-Star allerdings zwei Punkte auf den Briten in der Weltmeisterschaft, der erstmals in seiner Karriere den Thron der Motorsport-Königsklasse besteigt.

Beim Start verlief alles reibungslos. Pole-Setter Verstappen zog nach links, um Norris nicht vorbeilassen. Der WM-Leader reihte sich hinter seinem Rivalen ein. Sein Teamkollege Piastri, der auf harten Reifen ins Rennen ging, reihte sich dahinter ein. Noch in der ersten Runde wechselten die beiden McLaren die Position, auch weil sie auf unterschiedlichen Taktiken unterwegs waren.

Norris ließ sich zurückfallen, Platz 3 war allerdings nie in Gefahr, obwohl Ferrari-Star Chalres Leclerc in seinem Heck alles versuchte. In der Box war man nicht nervös, der Plan des 26-jährigen Briten war ganz klar, die WM-Führung zu verwalten.

Norris kommt früh an die Box

In Runde 15 begannen die ersten Top-Teams, ihre Fahrer in die Box zu holen. Mercedes-Star George Russell machte den Anfang. In Runde 16 wechselte auch Norris vom Medium- auf den harten Reifen, er kam an Position 9 zurück auf die Strecke.

In Runde 19 schnellte der Puls in der McLaren-Box in die Höhe. Norris überholte zeitgleich Lawrence Stroll und Racing-Bull-Pilot Liam Lawson. Der Australier versuchte zu kontern, doch der McLaren war auf den frischeren Reifen überlegen. Der nächste Fahrer auf der Strecke war nun Verstappen-Teamkollege Yuki Tsunoda. Der Japaner drängte den Briten mit einem umstrittenen Manöver weit nach außen, doch auch dieses Überholmanöver kostete Norris nicht viel Zeit, der Japaner hingegen erhielt eine 5-Sekunden-Strafe.

Zeitgleich kam Verstappen an die Box und konnte 5 Sekunden vor dem WM-Leader zurück auf die Strecke kommen. Nun übernahm Piastri die Führung mit 18 Sekunden Vorsprung auf Verstappen. Doch während der Niederländer eine Ein-Stop-Strategie versuchte, war klar, dass Norris noch einmal die Reifen wechseln muss.

Piastri kommt später an die Box

In Runde 40 ging der Taktik-Krimi weiter. Ferrari holte Leclerc an die Box, um Norris unter Druck zu setzen. Zeitgleich war Piastri immer noch auf dem harten Reifen auf dem Kurs, während Verstappen sich mit einer schnellsten Runde nach der anderen an den McLaren-Piloten heranzog. Der Australier musste weiter auf der Strecke bleiben, weil man Angst vor dem Ferrari hatte und erst Norris einen neuen Reifen aufziehen wollte. Während der Monegasse im roten Flitzer auf den Medium wechselte, bekam der WM-Führende einen frischen Satz harte Reifen. Eine Runde später war auch Piastri an der Box und wechselte auf die Medium-Mischung.

15 Runden vor Schluss war das Feld bereinigt, Verstappen führte überlegen vor Piastri, Norris und Leclerc. Der Ferrari-Pilot meldete sich allerdings mit einer neuen schnellsten Runde und wollte das Podium noch nicht abschreiben.

Doch Leclerc konnte den Rückstand nicht mehr verkürzen und so die WM nicht mehr spannend machen. Dafür bekamm Piastri zum Ende des Rennens noch Reifenprobleme, blieb aber im Rennen vor seinem Teamkollegen. Damit fuhr Norris erdenklich knapp seinem ersten Weltmeister-Titel entgegen und bei McLaren konnte man endlich aufatmen.