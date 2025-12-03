Alles zu oe24VIP
spielberg
© GEPA

Spielberg-Rennen

TV-Hammer: GP von Österreich nicht im ORF

03.12.25, 10:04
ServusTV zeigt das Rennen in Spielberg 2026 exklusiv.

ORF und ServusTV teilen sich seit 2021 die Österreich-Rechte an der Formel 1. Bis einschließlich 2026 wird jeweils die Hälfte der Rennen pro Saison im Privatfernsehen und im ORF live zu sehen sein. Nun steht die Einteilung der Saison 2026 fest: ServusTV zeigt den GP von Österreich am 28. Juni exklusiv, der ORF dafür das WM-Finale am 6. Dezember.

Die Rennaufteilung der Saison 2026

8. März: Melbourne, ServusTV15. März: Shanghai, ORF 129. März: Suzuka, ServusTV12. April: Sachir, ORF 119. April: Dschidda, ServusTV3. Mai: Miami, ORF 124. Mai: Montreal, ServusTV7. Juni: Monte Carlo, ORF 114. Juni: Barcelona, ORF 128. Juni: Spielberg, ServusTV5. Juli: Silverstone, ORF 119. Juli: Spa, Servus TV26. Juli: Budapest, ORF 123. August: Zandvoort, Servus TV6. September: Monza, ServusTV13. September: Madrid, ORF 127. September: Baku, ServusTV11. Oktober: Singapur, ORF 125. Oktober: Austin, ServusTV1. November: Mexico City, ORF 18. November: São Paulo, ServusTV21. November: Las Vegas, ORF 129. November: Lusail, ServusTV6. Dezember: Abu Dhabi, ORF 1

