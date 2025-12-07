Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. DFB Pokal
VIncent Kompany
© Getty

DFB-Pokal

Mega-Los! Funkel zieht Kracher für die Bayern

07.12.25, 20:16
Teilen

Das Viertelfinale des DFB-Pokals ist ausgelost und verspricht hochkarätige Duelle.

Bei der Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund sorgten Friedhelm Funkel (71) und Nia Künzer (45) als Losfeen für besondere Spannung – vor allem, weil Funkel den größten Kracher des Wettbewerbs zog: Der FC Bayern trifft auf RB Leipzig, ein Duell zwischen Tabellenführer und Verfolger der Bundesliga. Für Leipzig bietet sich dabei die Chance auf Revanche für das deutliche 0:6 am ersten Spieltag. Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) spricht vom "schwerstmöglichsten Los", betont aber das gestiegene Selbstvertrauen seines Teams.

In den weiteren Partien empfängt Hertha BSC den SC Freiburg, Titelverteidiger VfB Stuttgart muss auswärts bei Holstein Kiel antreten und Leverkusen spielt zu Hause gegen St. Pauli. Die Begegnungen werden Anfang und Mitte Februar 2026 ausgetragen. Neben dem sportlichen Reiz locken erhebliche Prämien: Jeder Viertelfinalist erhält gut 3,2 Millionen Euro, der spätere Sieger sogar fast 11 Millionen – ein neuer Rekord.

Auch im Frauen-Pokal stehen die Viertelfinals fest: Wolfsburg–Frankfurt, Essen–Werder Bremen, Hamburg–Bayern sowie Jena–SC Sand. Diese Partien finden am 11. und 12. März statt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden