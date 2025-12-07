Mega-Los! Funkel zieht Kracher für die Bayern

Das Viertelfinale des DFB-Pokals ist ausgelost und verspricht hochkarätige Duelle.

Bei der Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund sorgten Friedhelm Funkel (71) und Nia Künzer (45) als Losfeen für besondere Spannung – vor allem, weil Funkel den größten Kracher des Wettbewerbs zog: Der FC Bayern trifft auf RB Leipzig, ein Duell zwischen Tabellenführer und Verfolger der Bundesliga. Für Leipzig bietet sich dabei die Chance auf Revanche für das deutliche 0:6 am ersten Spieltag. Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) spricht vom "schwerstmöglichsten Los", betont aber das gestiegene Selbstvertrauen seines Teams.

In den weiteren Partien empfängt Hertha BSC den SC Freiburg, Titelverteidiger VfB Stuttgart muss auswärts bei Holstein Kiel antreten und Leverkusen spielt zu Hause gegen St. Pauli. Die Begegnungen werden Anfang und Mitte Februar 2026 ausgetragen. Neben dem sportlichen Reiz locken erhebliche Prämien: Jeder Viertelfinalist erhält gut 3,2 Millionen Euro, der spätere Sieger sogar fast 11 Millionen – ein neuer Rekord.

Auch im Frauen-Pokal stehen die Viertelfinals fest: Wolfsburg–Frankfurt, Essen–Werder Bremen, Hamburg–Bayern sowie Jena–SC Sand. Diese Partien finden am 11. und 12. März statt.