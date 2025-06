Teenies (13 und 16) schlugen mit Nothammer vier Auslagen ein

Noch lange nicht bewältigt ist das Thema eskalierender Kinder- und Teeniekriminalität: So gingen in Wien wieder zwei amtsbekannte junge Delinquenten ins Netz, die in einer Nacht in vier Geschäfte einbrachen. Eine zweite Bande räumte Postfächer leer.

Wien. In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Jugendliche - ein 13- und ein 16-Jähriger - in der Pressgasse im 4. Bezirk von Polizisten der Inspektion Viktor-Christ-Gasse festgenommen. Die beiden sollen im Zeitraum von etwas mehr als einer Stunde zwischen zwei und drei Uhr Früh die Scheiben von insgesamt vier Geschäftslokalen (ein Friseur, zwei Imbissläden und ein Krimskrams-Shop) mit einem Nothammer eingeschlagen und anschließend etwa Bargeld gestohlen zu haben. Sowohl die 160 Euro Beute als auch der Nothammer wurden bei den Beschuldigten sichergestellt.

Der amtsbekannte 13-jährige Österreicher mit Kosovo-Background wurde in jenes betreute Wohnheim zurückgebracht, aus dem er davor wieder einmal ausgebüxt war. Der 16-Jährige, ein Syrer, wurde festgenommen und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Fall 2: Hier hatte ein Anrainer beobachtet, wie etwa vier bis fünf Jugendliche in einem Mehrparteienhaus im 20. Bezirk Postkästen aufbrachen und zumindest ein Paket aus einer Empfangsbox entnahmen. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau leiteten eine Sofortfahndung ein und konnten zwei 15-jährige Jugendliche (einer aus dem Irak, der andere aus Syrien) in der Nähe des Tatortes anhalten. Die Beute hatten sie übrigens zurückgelassen - es war ein dunkelblauer Damenbadeanzug, mit dem sie so gar nichts anfangen konnten . . . Die beiden Tatverdächtigen zeigten sich bei der Einvernahme nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie dennoch in eine Justizanstalt eingeliefert. Ermittlungen zu möglichen Mittätern sind im Gange.