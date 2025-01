Video zeigt Teenie-Einbruch in Wien um 3 Uhr in der Früh

Nacht für Nacht derzeit in Wien dasselbe: Junge Serien-Einbrecher - entweder noch nicht strafmündig oder von der Justiz nur auf freiem Fuß angezeigt - sind nach Hunderten Taxi-Coups nun als Geschäftseinbrecher unterwegs. Ein neues Video zeigt, wie sie vorgehen.

Wien. Es ist ein Problem, dem die Behörden derzeit nicht Herr werden: vornehmlich Kids aus betreuten Wohngemeinschaften schwärmen, wenn Wien sich zur Ruhe legt, aus, um sich bei einer Art TikTok-Challenge zu messen - wer mehr Coups schafft, wer weniger oft geschnappt wird, wer es öfter in die Medien schafft. Die Beute ist nie sehr hoch - meist ist der Schaden, den hinterlassen, höher. So wie in der Nacht auf Freitag, als gleich sechs von ihnen in Kapuzen-Anoraks mit übergezogenen Hoodies ein türkisches Möbelhaus in der Fernkorngasse in Favoriten kapern.

Dass sie dabei in eine Videoüberwachung laufen, ist den Jungs völlig egal - einige von ihnen werden 13 und jünger und daher nicht strafmündig sein, die älteren, die auch schon Bekanntschaft mit Polizei und Justiz gemacht haben, kommen meist mit Anzeigen auf freiem Fuß davon.

Tatwaffe - immer wieder der Nothammer

In der Nacht auf Mittwoch erst drangen vier junge Einbrecher in einen CBD-Shop bei der Lugner City ein: Wie oe24 berichtete, konnten drei der vier Einbrecher – ein 12-jähriger Österreicher, ein Syrer (13) und ein Serbe (13) gestoppt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen konnte Bargeld und Einbruchswerkzeug, darunter ein Nothammer mit dem sie wohl ursprünglich vorhatten eine Scheibe einzuschlagen, gefunden werden.

Die Burschen wurden daraufhin angezeigt und anschließend ihren Betreuern, sie stammten aus drei unterschiedlichen WGs der MA 11, übergeben. Da es den Verantwortlichen in den Einrichtungen aber gesetzlich untersagt ist, Zimmer- oder Wohnungstüren zuzusperren und die Kids so von weiteren nächtlichen Streifzügen abzuhalten, ist mit neuen Coups jederzeit zur rechnen. So beim Möbelhaus in Favoriten in der Nacht auf Freitag 03.10 Uhr in der Früh. Wie es aussieht, wurde eine Auslagenscheibe - wohl wieder mit einem Nothammer - eingeschlagen. Dann drangen insgesamt sechs Gestalten ins Büro ein, um Beute in noch unbekannter Höhe zu machen. Die Polizei bestätigt einen diesbezüglichen Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal und antwortet auf Anfrage: "Derzeit ermittelt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, gegen mehrere unbekannte Täter."