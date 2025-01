Schon wieder: WG-Kids brachen in Geschäft neben Lugner City ein

Die Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren wurden nach dem Coup ihren Betreuern übergeben.

Es scheint eine Art Trend zu werden. Bereits in den letzten Wochen wurden mehrere Geschäfte, darunter auch CBD-Shops von jungen Einbrechern heimgesucht, In der Nacht auf Mittwoch sind schon wieder Jugendliche in ein Geschäft eingebrochen. Die Jungs im Alter von 12 und 13 Jahren dürften in der Nacht auf Mittwoch den Lieferanteneingang des Shops nahe der Lugner City genutzt haben, um hineinzukommen.

Bemerkt wurde der Einbruch in der Gablenzgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus gegen 2 Uhr morgens. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, konnten diese zunächst nichts Ungewöhnliches feststellen.

Nur wenige Augenblicke später rannten allerdings vier Jugendliche davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Kurze Zeit später konnten drei der vier Einbrecher – ein 12-jähriger Österreicher, ein Syrer (13) und ein Serbe (13) gestoppt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Jugendlichen konnte Bargeld und Einbruchswerkzeug, darunter ein Nothammer mit dem sie wohl ursprünglich vorhatten eine Scheibe einzuschlagen, gefunden.

Alle drei Jungs wurden daraufhin angezeigt und anschließend in ihren Betreuern, sie stammen aus drei unterschiedlichen Wohnheimen, übergeben werden.