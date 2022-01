Omikron-Gipfel: Lockdown derzeit "kein Thema"

Seit Dienstag beraten sich die Experten zum aktuellen Infektionsgeschehen. Am Donnerstag soll das Ergebnis präsentiert werden. Fix scheint jedoch schon, dass es keinen Lockdown geben wird.

Die Bundesregierung berät am Donnerstag weiter mit den Ländern und den Experten der "gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination" (Gecko) über die zusehends durch die infektiösere Variante Omikron beherrschte Corona-Situation. Am Mittwoch waren bereits beinah 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden, womit sich die Intensität der fünften Corona-Welle in Österreich beschleunigt hat.

Neben Maßnahmen zur Verlangsamung des Infektionsgeschehens soll der Fokus auf den Schutz kritischer Infrastruktur gelegt werden. Dafür werden unter anderem auch Vorschläge zur Adaptierung der Quarantäneregeln diskutiert.

Der Gipfel, bei dem die Regierungsspitze und die Gecko-Führung im Kanzleramt vor Ort, die Landeshauptleute und weitere Experten per Video zugeschaltet sein werden, beginnt um 11.00 Uhr. Über die Ergebnisse der Beratungen soll gegen 14.00 Uhr in einer Pressekonferenz informiert werden.

Erste Informationen zufolge soll es jedoch zu keinem weiteren Lockdown kommen – zumindest war das "kein Thema" bei den Beratungen. Vielmehr wolle man die Omikron-Welle "durchlaufen lassen".