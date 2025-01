Wieder Teenie-Einbrecher: Syrer und Afghane geschnappt

Ein Hausbewohner hörte die Einbrecher und alarmierte die Polizei

Schon sind Teenies in ein Geschäft eingestiegen. Mit einem Stein hatten sie in der Nacht auf Donnerstag die Scheibe einer Auslage in Wien-Mariahilf zerstört, um ins Innere zu gelangen. Ein Hausbewohner wurde durch das laute Geräusch geweckt, er alarmierte die Polizei. Als er aus dem Fenster blickte, soll er zwei Personen vor dem eingeschlagenen Geschäft beobachtet haben.

Als ein Passant sich den beiden jungen Einbrechern näherte, ergriffen diese die Flucht. Die alarmierten Beamten konnten die zwei unmündigen Tatverdächtigen im Bereich des Getreidemarktes anhalten. Einer der beiden, ein 13-jähriger Syrer, zeigte sich gegenüber den Polizisten geständig, mit einem Stein die Auslagenscheibe zerstört zu haben. Bei dem zweiten Jungen handelt es sich um einen Afghanen (13).

Die zwei Jungs wurden auf die nächstgelegene Polizeiinspektion gebracht und anschließend an ihre Obsorgeberechtigten übergeben. Sie wurden wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt.