Brüder (13, 14 und 17) mit drei gestohlenen Autos auf Raubzug

Beachtliche kriminelle Energie bewiesen drei Teenie-Brüder, die bei Oma und Opa im Bezirk Gänserndorf ausgeforscht wurden. In der Nacht auf den Dreikönigstag hatten die jungen Slowaken mächtig Gas gegeben.

Bgld. Am Anfang der Ermittlungen stand in der Nacht auf den 8. Dezember ein Einbruch in einen Handyshop in Parndorf. In unmittelbarer Tatortnähe konnte in Zusammenhang mit dem Coup auf einem Feldweg ein stark beschädigtes Fahrzeug mit Wiener Kennzeichen aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit dem Zulassungsbesitzer stellte sich heraus, dass sich dieser Pkw - ein Opel - eigentlich in einer Werkstätte in Wien befinden sollte.

Wie sich herausstellte, waren die zunächst unbekannten Täter davor in ein Autohaus in Favoriten eingebrochen: Mit eben jenem sichergestellten Wagen, der am Werkstättengelände gestanden war, rammten sie das Rolltor der Garage, um mit weiteren zwei Opel davonzurasen. Mit den gestohlenen Autos gelangten sie nach Parndorf und zu zwei weiteren Einbrüchen in das Hallenbad und ein Röntgeninstitut in Gänserndorf. Beute: Bargeld, Smartphones und ein Funkgerät.

Durch die Nachforschungen der Beamten des Landeskriminalamtes Burgenland konnten die drei slowakischen Brüder (13, 14 und 17) ausgeforscht und deren vermutlicher Aufenthaltsort bei den Großeltern im Bezirk Gänserndorf ermittelt werden.

Die Teenies konnten an dieser Adresse durch die Einsatzkräfte angetroffen und festgenommen werden. In der Wohnung wurden Diebesgut und die Fahrzeugschlüssel der gestohlenen Fahrzeuge sichergestellt. Die Pkws konnten in unmittelbarer Nähe der Wohnung gefunden und ebenfalls sichergestellt werden.

Der 13-Jährige, nach dem bereits wegen seiner Abgängigkeit gefahndet worden war, wurde dem Leiter der Wohngemeinschaft, aus der er in Oberösterreich geflüchtet war, übergeben. Er macht keine Angaben.

Die älteren Brüder zeigten sich umfassend geständig. Der 14-Jährige - von dem offenbar alles ausging - wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert, der 17-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen des Landeskriminalamtes Burgenland sind noch im Laufen.