Teenie-Einbrecher-Bande von Polizei geschnappt

Das Trio soll einer Gruppe von Jugendlichen angehören, die in letzter Zeit zahlreiche Einbrüche verübt hat.

Drei Jugendliche stehen im Verdacht, in der Nacht auf Montag in eine Pizzeria und in ein Mehrparteienhaus in Wien-Liesing eingebrochen zu sein. Sie wurden vorläufig festgenommen. Vermutlich gehören sie einer Gruppe von Jugendlichen an, die in den vergangenen Monaten zahlreiche derartige Delikte in mehreren Bezirken der Stadt verübt hat.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, dass drei Burschen die Fensterscheibe einer Pizzeria eingeschlagen hätten. Das Trio flüchtete und ließ mutmaßliches Tatwerkzeug zurück. Wenige Stunden später wurden die Beamten erneut von einem Zeugen gerufen, der beobachtet hatte, wie drei Jugendliche eine Bankfiliale und eine Apotheke ausspähten und anschließend die Eingangstüre zu einem nahe gelegenen Wohnhaus eintraten.

Tatwerkzeug sichergestellt

Zwei Tatverdächtige, ein 14-jähriger Afghane und ein 15-jähriger Österreicher, wurden kurz darauf angehalten. Bei ihnen wurde weiteres Tatwerkzeug sichergestellt. Während der Ältere die Taten bestritt, zeigte sich der 14-Jährige voll geständig. Der dritte Verdächtige, ein 15-jähriger syrischer Staatsangehöriger, wurde schließlich ausfindig gemacht. Er verweigerte jede Aussage.

Die drei Jugendlichen wurden wegen des Verdachts des mehrfachen Einbruchsdiebstahls angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft kamen die beiden 15-Jährigen in eine Justizanstalt, der 14-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.