Eine Chance für den Song Contest

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Dass Israel am Song Contest in Wien teilnimmt, ist eine gute Nachricht für Europa und Österreich. Ein Song Contest ohne Israel auf österreichischem Boden ist - allein schon aufgrund unserer Geschichte - undenkbar. Es ist ORF-Chef Roland Weißmann zu verdanken, dass auch die Europäische Rundfunkunion (EBU) das verstanden hat.

Es ist schäbig, dass nun gleich mehrere europäische Länder mit ihrem Boykott auf dem Rücken der Song-Contest-Fans Politik machen wollen. Schaden wird das dem Song Contest nicht. Im Gegenteil: Die Teilnehmerliste war in der Vergangenheit ohnehin viel zu lang. Ein kürzere und knackigere Show kann nur gut sein. Und für Terror-Versteher darf in Wien kein Platz sein.

Die aktuelle Debatte kann jedenfalls auch eine Chance sein: Nachdem der Song Contest in den vergangenen Jahren zu einem skurrilen Woke-Event verkommen ist, kann er in Wien wieder zu dem werden, wofür er einst gestanden ist: Eine völkerverbindende Bühne für Künstler aus ganz Europa und ein Zeichen für Einheit und Frieden.

Wenn das gelingt, dann kann der Song Contest 2026 zu einem echten Erfolg werden - für Wien, für Österreich und für ganz Europa!