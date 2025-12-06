Alles zu oe24VIP
Unbekannter attackiert 34-Jährigen mit Messer

06.12.25, 09:15
Der 34-Jährige wurde in der Klinik ambulant versorgt.

Innsbruck. Ein vorerst unbekannter Täter hat Freitagvormittag in Innsbruck offenbar einen 34-jährigen Italiener mit einem Messer attackiert. Der Unbekannte hatte dreimal versucht, mit dem Messer in Richtung des Kopfes zuzustechen, berichtete die Polizei am Samstag. Das Opfer schützte sich mit erhobenen Armen vor den Attacken und erlitt dabei eine fünf Zentimeter lange Rissquetschwunde am rechten Arm. Der 34-Jährige wurde in der Klinik ambulant versorgt.

Eine Fahndung nach dem Täter verlief vorerst negativ, hieß es. Der Tat sei eine verbale Auseinandersetzung in einer Tagesaufenthaltsstelle in der Tiroler Landeshauptstadt vorangegangen. Daraufhin soll der Unbekannte den Italiener bis zum Tatort am nördlichen Gehweg der Kärntner Straße verfolgt haben. Die Exekutive bat etwaige Zeugen, sich zu melden.

