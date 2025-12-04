Alles zu oe24VIP
Lionel Messi
© Getty

Wahrscheinlichkeit

WM-Auslosung: DARUM droht Österreich Messi-Hammer

04.12.25, 07:44
Das sind die wahrscheinlichsten Gegner des ÖFB-Teams. 

Morgen ist es endlich so weit. Dann erfährt Österreich die Gegner bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Das ÖFB-Team wird aus Topf 2 gezogen und bekommt damit wohl zumindest einen Top-Gegner zugelost.

Argentinien oder Brasilien

Aufgrund der Auslosungsregeln (nur ein Land pro Kontinent, max. 2 Europäer in der Gruppe) sind manche Gegner dabei wahrscheinlicher als andere. Wie eine Tabelle, die derzeit im Netz viral geht, zeigt, winkt Österreich ein Duell mit Weltmeister Argentinien oder Rekord-Weltmeister Brasilien.

WM-Auslosung
© Reddit

Aus Topf 3 geht es der Wahrscheinlichkeit nach gegen ein afrikanisches Land (etwa Ägypten oder Algerien), wogegen aus Topf 4 zu 26 Prozent ein Duell mit dem Sieger des Playoff-Pfads Irak, Bolivien und Surinam wartet.

Gut für die Rangnick-Elf: Ein Aufeinandertreffen mit Italien oder auch Norwegen ist äußerst unwahrscheinlich.

