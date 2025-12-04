Showdown in der Formel 1: Schumacher hat brisanten Verdacht

Am Sonntag entscheidet sich in Abu Dhabi die spannendste Formel-1-WM seit Jahren in Abu Dhabi, jetzt meldet sich Ralf Schumacher mit einem brisanten Verdacht vor dem Showdown.

Mit WM-Leader Lando Norris (GBR/26), seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri (AUS/24) und Titelverteidiger Max Verstappen (NED/28) von Red Bull haben beim letzten Formel-1-Rennen der Saison in Abu Dhabi am Sonntag (ab 14 Uhr im oe24-LIVETICKER) noch drei Fahrer die Chance, Weltmeister zu werden. 16 Punkte ist das Trio auseinander, mit den besten Chancen für Norris, der sein Schicksal selbst in der Hand hat.

Die Ausgangslage ist klar. Wenn Norris mindestens Dritter wird, können seine Rivalen machen, was sie wollen, und der Brite holt seinen Premieren-Titel. Verstappen, der 12 Punkte hinter dem Leader lauert, muss gewinnen und darauf hoffen, dass Norris nicht besser als Vierter wird. Bei einem zweiten Platz des Red-Bull-Piloten dürfte Norris nicht besser als Achter werden. Bei einem dritten Platz dürfte Norris maximal Neunter werden. Für Piastri hingegen sind die Rechenspiele etwas leichter. Bei einem Sieg dürfte sein Teamkollege für das Titel-Wunder nicht besser als Siebenter sein, bei einem zweiten Platz darf Norris maximal auf Platz 10 landen und Verstappen nicht besser als Vierter werden.

Formel-1-Punkte-System

Platz 1: 25 Punkte

Platz 2: 18 Punkte

Platz 3: 15 Punkte

Platz 4: 12 Punkte

Platz 5: 10 Punkte

Platz 6: 8 Punkte

Platz 7: 6 Punkte

Platz 8: 4 Punkte

Platz 9: 2 Punkte

Platz 10: 1 Punkt

Keine Stallorder bei McLaren

Trotz der brisanten Ausgangslage will man bei McLaren nicht von den mittlerweile umstrittenen „Papaya Rules“ abweichen, die eine Stallorder verhindern. Genau dieses Vorgehen lässt alle Fans und Experten vor dem Showdown wild spekulieren. Vor allem, wenn der Rennverlauf wie vergangene Woche in Katar ist. Insider sind sich einig, dass sich Piastri um mehrere Plätze zurückfallen lassen würde, sollte das den WM-Titel für Norris retten.

Doch Sky-Experte Ralf Schumacher hat einen ganz anderen Verdacht, wie er in einer Presserunde vor dem Finale der Motorsport-Königsklasse offen ansprach. „Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sich die McLaren in die Quere kommen und Max Weltmeister wird. Ich weiß auch nicht warum“, verkündet der 50-Jährige seinen Weltmeister-Tipp. Eine brisante Aussage, die dann sehr an den Crash-Wirbel in Singapur und Austin erinnern würde.