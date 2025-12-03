Die Szenarien: SO schafft Max Verstappen das Titel-Wunder

Norris mit besten Karten
Mit Hochspannung geht in Abu Dhabi das finale Grand-Prix-Wochenende in der Formel-1-Weltmeisterschaft in Szene. Mit dem britischen WM-Leader Lando Norris (McLaren) und seinen Verfolgern Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren) greifen gleich drei Piloten nach der Krone in der Motorsport-Königsklasse. Norris hat mit 408 Punkten zwölf Zähler Vorsprung auf den niederländischen Vierfach-Champion Verstappen sowie 16 auf seinen australischen Teamkollegen Piastri.
Der Brite Norris steht somit in der "Pole Position". Der 26-Jährige wird erstmals Weltmeister, wenn
- er in Abu Dhabi in den Top 3 landet
- er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt
- er Sechster oder Siebenter wird und seine beiden Kontrahenten nicht gewinnen
- er Achter wird und Verstappen maximal Dritter und Piastri nicht gewinnt
- er Neunter wird und Verstappen nicht in den Top 3 landet und Piastri nicht gewinnt
- er Zehnter wird oder außerhalb der Top 10 landet und Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird.
Verstappen (28) wird zum fünften Mal in Serie Weltmeister, wenn
- er in Abu Dhabi gewinnt und Norris nicht in den Top 3 landet
- er Zweiter wird und Norris maximal Achter und Piastri nicht gewinnt
- er Dritter wird und Norris maximal Neunter und Piastri nicht gewinnt
Piastri (24) wird erstmals Weltmeister, wenn
- er gewinnt und Norris maximal Sechster wird
- er Zweiter wird und Norris maximal Zehnter und Verstappen die Top 3 verpasst
Für Hochspannung ist garantiert, das Rennen in Abu Dhabi beginnt am Sonntag um 14 Uhr.