Die Szenarien: SO schafft Max Verstappen das Titel-Wunder

Norris mit besten Karten

Mit Hochspannung geht in Abu Dhabi das finale Grand-Prix-Wochenende in der Formel-1-Weltmeisterschaft in Szene. Mit dem britischen WM-Leader Lando Norris (McLaren) und seinen Verfolgern Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren) greifen gleich drei Piloten nach der Krone in der Motorsport-Königsklasse. Norris hat mit 408 Punkten zwölf Zähler Vorsprung auf den niederländischen Vierfach-Champion Verstappen sowie 16 auf seinen australischen Teamkollegen Piastri.

Der Brite Norris steht somit in der "Pole Position". Der 26-Jährige wird erstmals Weltmeister, wenn

er in Abu Dhabi in den Top 3 landet

er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt

er Sechster oder Siebenter wird und seine beiden Kontrahenten nicht gewinnen

er Achter wird und Verstappen maximal Dritter und Piastri nicht gewinnt

er Neunter wird und Verstappen nicht in den Top 3 landet und Piastri nicht gewinnt

er Zehnter wird oder außerhalb der Top 10 landet und Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird.

Verstappen (28) wird zum fünften Mal in Serie Weltmeister, wenn

er in Abu Dhabi gewinnt und Norris nicht in den Top 3 landet

er Zweiter wird und Norris maximal Achter und Piastri nicht gewinnt

er Dritter wird und Norris maximal Neunter und Piastri nicht gewinnt

Piastri (24) wird erstmals Weltmeister, wenn

er gewinnt und Norris maximal Sechster wird

er Zweiter wird und Norris maximal Zehnter und Verstappen die Top 3 verpasst

Für Hochspannung ist garantiert, das Rennen in Abu Dhabi beginnt am Sonntag um 14 Uhr.