Knalleffekt in der Formel 1: ER wird neuer Red-Bull-Pilot

Er wird 2026 Teamkollege von Max Verstappen bei Red Bull. Eine aufregenden Personalie der Formel 1 ist fix.

In der Welt der Formel 1 gibt es neue, aufregende Entwicklungen: Isack Hadjar, der talentierte 21-jährige Franzose, wird ab der Saison 2026 für Red Bull Racing an den Start gehen. Damit wird er Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen und ersetzt Yuki Tsunoda, dessen Leistungen bei Red Bull in dieser Saison hinter den Erwartungen zurückblieben.

© EPA

Laut einem Bericht der holländischen Zeitung De Telegraaf und ähnlicher Infos der deutschen "Bild" steht die Entscheidung bereits fest, auch wenn eine offizielle Bestätigung von Red Bull noch aussteht. Hadjar kommt aus dem Schwester-Team Racing Bulls und wird nach den jüngsten Entwicklungen als Verstappens neuer Partner im Cockpit gesetzt.

Vielversprechendes Talent

Obwohl Hadjar in seiner ersten Formel-1-Saison noch keinen Sieg einfahren konnte, wird er als ein vielversprechendes Talent angesehen. Die Beförderung des Franzosen war aufgrund der enttäuschenden Leistungen von Tsunoda schon länger absehbar. Der Japaner ist aktuell nur 15. in der Fahrerwertung und wird die Formel 1 nach dem Ende der Saison 2025 verlassen müssen.

© Getty

Arvid Lindblad als neuer Fahrer bei Racing Bulls

Ein weiteres bedeutendes Kapitel bei Red Bull: Arvid Lindblad, der 18-jährige britisch-schwedische Nachwuchsfahrer aus der Red Bull Junior Academy, wird Tsunoda bei den Racing Bulls ersetzen. Lindblad fährt derzeit in der Formel 2 und wurde von Red Bull als großes Talent und potenzieller Weltmeister der Zukunft gehandelt.

© Getty Images

Hadjar zu Red Bull aufstieg

Interessanterweise gab es auch 2024 Bedenken, als Hadjar zu Red Bull aufstieg. Damals wurde er als Übergangslösung betrachtet, bis Lindblad auf den Formel-1-Einstieg vorbereitet werden sollte. Doch mit Hadjars Erfolg und der Entscheidung, ihn zu Verstappens Teamkollegen zu machen, hat sich der Fokus deutlich verschoben.