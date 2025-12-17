Alles zu oe24VIP
oliver glasner
Trainer-Beben

So reagiert Glasner auf die Wechselgerüchte

17.12.25, 16:54
Die Zukunft von Oliver Glasner wird derzeit heiß diskutiert. Nun reagiert der Oberösterreicher auf die Wechselgerüchte.

Oliver Glasner konnte mit Crystal Palace einige Erfolge feiern. Unter anderem holte er mit den "Eagles" den FA Cup 2025 und führte sie in die Conference League. Doch seine Zukunft beim Klub bleibt weiterhin offen.

Vor dem letzten Ligaphasen-Spiel gegen den finnischen Verein Kuopion Palloseura äußerte sich der Oberösterreicher zu den Wechselgerüchten. Auf der Pressekonferenz sagte der 51-Jährige: "Wir haben einfach nicht darüber gesprochen. Wann sollte ich über meinen Vertrag sprechen? Ich denke keine Sekunde über meine Zukunft nach, und sie ist momentan auch nicht wichtig."

"Keine Zeit für Ablenkungen" 

Zudem fügte er hinzu, dass es "keine Zeit für Ablenkungen" geben dürfe. Somit brodelt die Gerüchteküche rund um seine Zukunft weiter. Glasner übernahm Crystal Palace im Februar 2024. In wettbewerbsübergreifend 87 Spielen kann er einen Punkteschnitt von 1,75 (43 Siege, 23 Unentschieden und 21 Niederlagen) aufweisen.

